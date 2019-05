KREĆE IZ LOZNICE, PA SVE DO HILANDARA: Aleksandar trči 918 kilometara kako bi skupio novac za lečenje malog Nikole (2)

LOZNICA - Aleksandar Kikanović iz Loznice pretrčaće 918 kilometara do manastira Hilandar kako bi pomogao skupljanju novca za lečenje malog Nikole Stakića iz Mačvanskog Prnjavora.

On će u trku tim plemenitim povodom krenuti u nedelju 12. maja, a planira da do Hilandara stigne za 23 dana, prelazeći dnevno u proseku po 40 kilometara.

Nikoli, koji je star samo 2 godine, za lečenje u inostranstvu je potrebno 50.000 evra.

Loznički maratonac želi da skrene pažnju na ovog dečaka i podstakne humane ljude da pomognu koliko mogu.

Praktično će svakoga dana istrčati jedan maraton, odnosno 23 zaredom kako bi ostvario zacrtani cilj.

foto: Kurir/T.Ilić

Na put polazi u sedam sati ujutru ispred Crkve Vaznesenja Gospodnjeg na Lagatoru uveren da će ispuniti svoju misiju.



- Malom Nikoli je potrebna pomoć i nadam se da će se moji sugrađani odazvati i uključiti u akciju. Novac će moći da prilože u crkvi gde će biti kutija predviđena za tu namenu, a ima ih i po više lozničkih kafića gde će svako ko želi moći da učestvuje sve dok traje maraton do Svete Gore. Odlučio sam da moje trčanje ima još neki smisao i da možda na taj način nekome pomognem. Prošle godine sam istrčao 360 kilometara do Ostroga, trebalo mi je devet dana, a trčao sam za devojčicu Dariju Petrović iz Banje Koviljače. Očekujem da se moji sugrađani odazovu i ovoga puta kao i svi ljudi koji to mogu da učine – kaže Kikanović uoči novog humanitarnog maratona.



On se prethodnih dana uveliko pripremao za napor koji ga očekuje, a nedavno je uspešno savladao i 167 kilometara maratona "Sto milja Istre" gde je, kako kaže, bilo skoro 400 učesnika iz 54 države, a gde ih više od 150 nije stiglo do cilja.



- Kada sam istrčao do Ostroga moji prijatelji su rekli da sigurno mogu da savladam i dalju relaciju pa sam odlučio da idem do Hilandara. Nadam se da ću na startu imati lepu podršku, da će mnogi Lozničani doći da me isprate i daju priloge kako bismo zajedno pomogli malom Nikoli – kaže ultramaratonac koji će trčati gotovo mesec dana.

foto: Privatna arhiva Kikanovića

Prva deonica je od Loznice do Osečine, pa će dalje prolaziti kroz Valjevo, Kosjerić, Čačak, Kraljevo, Vrnjačku Banju, Kruševac, Leskovac, Bujanovac, Preševo, Severnu Makedoniju, Grčku do Svete Gore i Manastira Hilandara.



Na putu će ga u kolima pratiti jedan drug kao podrška ukoliko maratoncu nešto zatreba. Kikanović je uveren da će uspeti, još samo da ga drugi podrže i pomognu na svoj način ispunjenju njegove humane misije.

(Kurir.rs/T.Ilić)

