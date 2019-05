LOZNIČANIN NE POSUSTAJE U HUMANOM MARATONU DO HILANDARA: Stigao u Severnu Makedoniju, u podvigu mu pomažu dobri ljudi (FOTO)

LOZNICA – Lozničanin Aleksandar Kikanović koji trči humani maraton do Hilandara iza sebe je ostavio oko 600 kilometara i nesmanjenim tempom grabi kroz Severnu Makedoniju iako trči već petnaest dana.

Stigao je do Strumice i sutra nastavlja dalje put makedonsko-grčke granice.

foto: Facebook

- Dobro mi ide, ako ne računam po neki žulj koji se javi, sve je po planu, ali koliko sam prešao do sada i pošto svakoga dana trčim to je sasvim normalna prateća pojava. Obnovio sam povredu levog kolena, ali to nije ništa ozbiljno tako da idem dalje. Moram da se zahvalim mojim drugarima i mnogim humanim ljudima koje sam sreo u Srbiji i Makedoniji, a već su mi se javili i neki iz Grčke, koji ne dozvoljavaju da noćim u kolima, u kojima me od Loznice prati Dragan Medić, nego nam pomažu i ta podrška je izuzetno značajna", rekao je on.

Dodaje da bi voleo da se konkretizuje i podrška u Loznici, a i šire.

"Da ljudi uplate pomoć kako bismo ispunili cilj ove 'Trke za život'. Da omogućimo dvogodišnjem Nikoli Stakića iz Mačvanskog Prnjavora, transplantaciju matičnih ćelija u Poljskoj za šta je potrebno 50 hiljada evra", kazao je Kikanović.

foto: Facebook

Najavio je da sutra nastavlja dalje i da očekuje da u Grčku za četiri dana.

Kikanović trči od 12. maja, a tada je od Crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Loznici započeo maraton za malog Nikolu.

On do Hilandara, udaljenog 918 kilometara od Loznice, treba da stigne za 23 dana, prelazeći dnevno u proseku po 40 kilometara.

(Kurir.rs/T.Ilić)

Kurir