KINESKI INVESTITORI ZAINTERESOVANI ZA JAHORINU I PALE

Na poziv predstavnika kineskog Olimpijskog komiteta, uprava Olimpijskog centra „Jahorina”, na čelu sa direktorom Dejanom Ljevnaićem, obišla je olimpijski grad Peking i sedam okolnih ski centara, koji će biti domaćini zimskih Olimpijskih igara 2022. godine. Top menadžmen OC Jahorina i Olimpijskog komiteta, razgovarao je i razmenio iskustva sa predstavnicima ski centara Secret Garden i Wanlong Pradise.

Više od 150 skijaša iz Kine u okviru priprema za olimpijadu, boravilo je na Jahorini prethodne zimske turističke sezone. Tokom posete ovoj zemlji dogovoren je ponovni dolazak sportista u predstojećoj zimskoj sezoni, koji su i više nego zadovoljni prošlogodišnjim uslovima, te žele da ponove posetu olimpijsku planinu i to u proširenom sastavu. Predstavnici Olimpijskog komiteta Kine pozitivno su nastrojeni prema Republici Srpskoj a posebno interesovanje su iskazali ka Palama jer tu vide budućnost skijaškog sporta i turizma. Uprava Olimpijskog centra „Jahorina” je u Kini prezentovala nove investicije čija je realizacija trenutno u toku, što je još više podstaklo investitore da se odluče da posete Pale i to već do kraja ove godine.

Tim povodom, direktor OC „Jahorina” Dejan Ljevnaić, istakao je: „Kako je skijanje u Kini u ekspanziji i kako kinezi investiraju velika sredstva u skijanje i skijašku infrastrukturu, zainteresovanost da investicije sprovedu na Palama može biti od velikog značaja za celu Republiku Srpsku. Naša velika prednost je blizina međunarodnog aerodroma Sarajevo, a obecavajuće su i činjenice bezviznog režima kao i međudržavne saradnje Kine i Bosne i Hecegovine, koja je na visokom novou”. On je dodao da Jahorina ima veliki potencijal, koji je moguće iskoristiti samo uz adekvatne i pametne investicije.

