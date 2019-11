Predsednik Mirović na snimanju filma o Svetozaru Miletiću

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović prisustvovao je danas, u Petrovaradinu, snimanju filma o Svetozaru Miletiću u režiji Darka Bajića, koji se snima uz podršku Pokrajinske vlade i Ministarstva kulture i informisanja.

Film po scenariju Milovana Vitezovića, u kojem glavnu ulogu tumači Ljubomir Bandović, prati život i rad uglednog advokata i gradonačelnika Novog Sada Svetozara Miletića i njegovu borbu za prisajedinjenje Vojvodine Кraljevini Srbiji.

"Ovaj spektakl, film o Svetozaru Miletiću u stvari je jedan moj put do mašte i put do istorije, a i sa druge strane put do otkrivanja svega onoga što se stvarno desilo. Ono što mogu da poručim gledaocima jeste da će pored ove doze istorije, da se ne uplaše od toga, imati jednu izuzetno interesantnu melodramu sa velikim brojem sjajnih, zaista najboljih glumaca koje ova zemlja ima" izjavio je Darko Bajić, režiser:

" Svakog jutra ustanem pa drhtim koga to treba da igram. Prilazim ovom liku sa velikim poštovanjem, čak i strahopoštovanjem. Drago mi je što se napokon desilo to vreme kad mi ne moramo da slavimo samo neke ideološke heroje, nego i da slavimo i neke nacionalne heroje i ljude koji su mnogo učinili za ovaj narod i za ovu zemlju" rekao je Ljubomir Bandović, glumac.

Premijera filma zakazana je za maj 2020. godine.



Snimanju filma prisustvovala je i Dragana Milošević, pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.



Foto: Pokrajinska vlada

