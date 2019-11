MASOVNI POMOR, STEŽE SE OBRUČ OKO TROVAČA: Zabranjeni pesticid usmrtio oko 50 miliona pčela u okolini Kikinde

KIKINDA - Do masovnog pomora oko 50 miliona pčela u okolini Kikinde došlo je zbog upotrebe pesticida “fipronil" čije je korišćenje u Srbiji zabranjeno najmanje sedam godina. To je Kuriru potvrdio Saša Čolak, predsednik udruženja pčelara “Kikinda”. On već mesecima insistira na tome da se identifikuje i kazni trovač koji je “u crno” zavio 35 pčelarskih gazdinstava.

Krajem maja, na nekoliko različitih lokacija u okolini Kikinde, stradalo je 1.668 pčelinjih društava, a Čolak i njegove kolege odmah su posumnjali da je do nezabeleženog pomora došlo zbog upotrebe pesticida:

- Ko je odgovoran za masovan pomor pčela i nanetu materijalnu štetu od oko 230.000 evra još uvek ne znamo, ali nam je malo lakše kad je potvrđeno da smo od početka bili u pravu. To su pokazale analize uginulih pčela koje je uradio Gradski zavod za javno zdravlje u Beogradu i njihova Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju. U uzorcima uginulih pčela koncentracija “fipronila” je daleko iznad doze koja ubija pčele. Mnogo nam je pomogao Siniša Ilinčić iz Zrenjanina, koji se bavi pčelarstvom i zaštitom bilja dugi niz godina- rekao je Čolak i dodao da je Ilinčić veliki stručnjak u ovoj oblasti: - On je učestvovao je u organutovanju zabrane upotrebe “fipronila”. Koliko je poguban taj otrov najbolje ilustruju sledeći podaci. Svega 25 grama fatalno je za hektar obradivog zemljišta, dok samo litar “fipronila” može da zatruje velika vodena prostranstva, odnosno više kilometara kanalske mreže. Analize su rađene i na prisustvo otrova: "hlorpyrifos", "captan", "fipronil-sulfone" i "fipronil desulfinyl", ali je njihovo prisustvo manje od doze koja bi ubila pčele- naveo je Čolak.

Predsednik kikindskog udruženja pčelara zadovoljan je saradnjom sa Osnovnim javnim tužilaštvom i policijom:

-Dalja istraga treba da utvrdi kako se “fipronil” našao na više lokacija, od Kikinde prema Novom Miloševu, Iđošu i Zrenjaninu. Ovog preparata zvanično nema na našem tržištu. Koliko je meni poznato, u vidu gela se koristi za borbu protiv bubašvaba u podrumima. Postoje indicije da se “fipronil” prodavao u prodavnicama. Najbitnije od svega je da su, koliko mogu da primetim, istražni organi voljni da ovu priču isteraju do kraja. Na tome sam zahvalan tužilaštvu i policiji. Ostaje da se utvrdi kako je ovaj pesticid dospeo do naših košnica- kaže Čolak.

Nije prvi put

Najveća kataklizma zadesila nas je 2015. godine. Prema našoj preciznoj evidenciji, tada je stradalo ukupno 3.509 košnica. Materijalna šteta procenjena je na čak oko 700.000 evra. Do pomora pčela došlo je zbog tretiranja semena suncokreta neadekvarnim hemijskim preparatima. Pomora je bilo i tokom 2017. i 2018. godine. Trovači nam zagorčavaju sladak posao. To već jednom mora da se zaustavi - kategoričan je Čolak.

