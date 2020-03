NAJHUMANIJI GRAD U SRBIJI POTVRDIO SVOJU TITULU: Raste broj volontera i organizacija za pomoć Novosađanima

Od danas svi stariji građani sa teritorije Novog Sada mogu da se jave na telefon: 021/472-05-12 i 063/37-60-80 svakim radnim danom od 09.00 do 17.00 ukoliko im je potrebna pomoć prilikom nabavke osnovnih životnih namirnica, plaćanja računa, šetnje kućnih ljubimaca i drugih poslova koje treba da obave izvan svojih stanova i kuća. Kompanija “Color Media Communications” je usled proglašenja vanrednog stanja na teritoriji Grada Novog Sada osnovala kol-centar na koji mogu da se jave svi stariji građani sa teritorije Novog Sada (60+) za potrebnu pomoć. Građani Novog Sada su prošle godine bili proglašeni za najhumanije u Srbiji. Prema istraživanju koje je sprovela “Kalista Balkan”, 67,1% građana Novog Sada je učestvovalo u dobrotvornim akcijama. Akcije koje se sprovode, za pomoć penzionerima, još jednom pokazuju pravo lice Novosađana. #samonovisad #novisad #vanrednostanje #korona @colormediacommunications

