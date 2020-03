BESPLATAN TAXI PREVOZ ZA MEDICINSKE RADNIKE IZ SOMBORA

Da nas nevolja zbližava i čini humanijima, dokaz je još jedan lep gest u Somboru tokom vanrednog stanja. Naime, s obzirom na ukidanje javnog prevoza, firma ,,R taxi’’ odlučila je da sve medicinske radnike bolnice besplatno vozi s posla na njihove kućne adrese. 🚖😷👩🏼‍⚕️🧑🏽‍⚕️ #somborjeotvoren #gradsombor #sombor #srbija

