Vučević: U borbi protiv nevidljivog neprijatelja svakodnevno su medicinski tehničari i vozači Hitne pomoći

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević poziva sugrađane da budu disciplinovani I odoogvrni jer na taj način mogu da pomognu I sebi I onima koji se za njih u ovim tepkim momentima bore.

Moji heroji dana su medicinski tehničar Igor Tatić i vozač Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad Mire Barišić. Njih dvojica, kao i njihove kolege, svakodnevno su u prvim borbenim redovima, u borbi protiv ovog nevidljivog neprijatelja. Budite disciplinovani, budite odgovorni, pomozite njima i svim našim herojima da što pre pobedimo u ovoj borbi, a pobedićemo sigurno. Vaše je samo da ostanete kod kuće – poručio je gradonačelnik Novog Sada.

Trenutno se radi 30 ulica u Veterniku

On dodaje da je sada u fokusu proriteita svih prioriteta borba protiv korona virusa i zaštita života svih naših građana.

- S druge strane sva komunalna preduzeća rade i trude se da unaprede kvalitet života građana i da budemo spremni da kad ova pošast prođe da nastavimo da živimo i da radimo. Trenutno radnici JKP Puta rade 30 ulica u Veterniku, a ukupna vrednost te investicije je 100 miliona dinara. Pokušaćemo da radimo sve ono što možemo da ne zaustavimo da se grade ulice. Zato su za mene veliki heroji, pored lekara, medicinskih tehničara, sestara i svih ljudi zaposleni u zdravstvenim ustanovama, naši policajci, vojnici, radnici naših javno komunalnih preduzeća, ali i radnici koji asfaltiraju ulice... Svi oni zajedno su jedna vojska za Grad Novi Sad da bude po želji i volji Novosađana. I ne zaboravite da je najvažnije da sada ostanete u svojim kućama – naglasio je Vučević.

Heroji su i radnici “Ciklonizacije”

On je, inače, pre nekoliko dana kao svog heroja dana izdvojio

radnika “Ciklonzacije” Strahnju Zjajića koji svakodnevno dezinfikuje ulaze zgrada i ulice našeg grada.

Ti radnici su tu da omoguće i obezbede sve što nam je potrebno - napisao je tada na svom Instagram profilu Vučević, nakon čega se oglasio I “prozvani” radnik I prokomentarisao dodeljenu mu titutlu:

“Kada vas u vašem gradu proglase za Heroja dana, to je velika čast i priznanje. Ipak, ovo ne shvatam lično, to je mogao biti bilo kod on nas. Ovo je priznanje za sve moje kolege iz “Ciklonizacije”, za desetine nas koji se svaki dan, u tri smene, borimo da se korona virus ne proširi po našem gradu. Mislim da je ovo priznanje svima nama koji smo svesni da svaka dezinfekcija koji izvedemo na ulicama ili u zgradama, moež da znači spašen život nekog našeg sugrađanina ili sugrađanke. Ako to imaš na umu, onda nije teško dati od sebe najbolje” – rekao je Strahinja Zjajić.

foto: Instagram

