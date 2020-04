PROMENA RADNOG VREMENA ZBOG PRAZNIKA: Idite u nabavku na vreme, prodavnice neće raditi tri dana

Na predlog privredne komore Srbije, došlo je do promena radnog vremena trgovinskih lanaca, povodom pripreme za proslavu Uskrsa, po julijanskom kalendaru.

Sve Maxi, Tempo i Shop&Go prodavnice u sredu 15.04 i četvrtak 16.04 biti otvorene za kupce u terminu od 7 do 16 časova.Na Veliki petak, 17.aprila, sve prodavnice će biti otvorene u terminu od 4 do 7 ujutru za sugrađane starije od 65 godina, dok će za ostale kupce raditi od 8 do 16 časova.

U subotu 18. aprila, nedelju 19.aprila i u ponedeljak 20.aprila, prodavnice će biti zatvorene.

Mercator hipermarket, IDEA prodavnice i Roda marketi u Beogradu, produžili su svoje radno vreme do 16 časova. U sredu 15. i četvrtak 16. aprila IDEA, Roda i Mercator maloprodajni objekti u glavnom gradu radiće od 7 do 16 časova. U petak 17. aprila, u periodu od 4 do 7 časova ujutru, sve beogradske IDEA, Roda i Mercator prodavnice, biće otvorene za sugrađane starije od 65 godine, a u periodu od 8 do 16 časova, i za sve druge kupce.

Od srede, 15. aprila do petka, 17. aprila sve Lidl prodavnice će raditi duže - do 16 časova. Vreme predviđeno samo za kupovinu starijih od 65 godina ostaće nepromenjeno, petkom od 4 do 7 časova ujutru. Od subote, 18. aprila do ponedeljka, 20. aprila prodavnice će u svim gradovima biti zatvorene. DIS marketi će od srede 15.4. do petka 17.4. raditi od 7 do 16h. Dok će kupci stariji od 65 godine svoje kupovine u DIS marketima moći da obave od 4 do 7h u petak 17.4. Subota, nedelja i ponedeljak (18.04 – 20.04) biće neradni dani.

Sve prodavnice Grupe Univerexport (Univerexport i Trgopromet), od srede 15.4. do petka 17.4. rade produženo.Prilagođeno radno vreme prodavnica u Vojvodini je od 6.30 do 16.30, za većinu prodavnica, dok je u Beogradu radno vreme od 7 do 16 časova.Subota, nedelja i ponedeljak su neradni dani za sve maloprodajne objekte. Najstariji sugrađani će svoju prazničnu kupovinu moći da obave u petak od 4 do 7 časova u radnjama koje su otvorene samo za njih. Radno vreme 85 prodavnica za ostale potrošače počinje u 8 časova ujutru.

Građanima starijim od 65 godina, u petak 17. aprila u terminu od 4 do 7 časova, na raspolaganju su svi Super Vero prodajni objekti: Bulevar Milutina Milankovića 86a, Novi Beograd, Mis Irbijeve bb, Konjarnik, Nikodima Milaša 2, TC Zira, Vojvode Stepe 253, Voždovac, Ace Joksimovića 2b, Žarkovo, Braće Jerković 114.

