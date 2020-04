KRUŠEVAČKU BOLNICU OBIŠLI RUSKI STRUČNJACI: Zajedno sa timom ABHO Vojske Srbije u borbi protiv opake bolesti (FOTO)

Stručnjaci Vojske Rusije danas kompletno obilaze Opštu bolnicu i utvrđuju konkretne aktivnosti svojih ekspertskih ekipa, zajedno sa timom ABHO Vojske Srbije, a sve u cilju uspešne borbe protiv ove opake bolesti.

Inače, početkom aprila je delegacija od oko 90 ruskih vojnih lekara i drugih stručnjaka za za nuklearnu, biološku i hemijsku zaštitu, pod vostvom general majora Mihaila Černišova, načelnika ABHO Zapadnog vojnog okruga Oružanih snaga Ruske Federacije, doputovala u Srbiju zajedno sa 11 aviona medicinske opreme i sredstava koje je Ruska Federacija poslala kao pomoć Srbiji.

foto: Ž.M.

Stručnjaci Vojske Ruske Federacije nedavno su bili angažovani i na dezinfekciji kruga Opšte bolnice i drugih zdravstvenih ustanova i javnih površina Kruševca.

Na području Rasinskog okruga do danas zvanično je registrovano ukupno 233 osoba zaraženih korona virusom, a to je samo jedan više u odnosu na jučerašnji dan. Tendencija smanjenja broja zaraženih traje nekolliko dana, a sada je posebno došla do velikog izražaja.

foto: Ž.M.

Najviše zaraženih i dalje je sa teritorije Kruševca – 180, u opštini Varvarin 23, u Aleksandrovcu 16, Ćićevcu 8, Trsteniku 4 i Brusu i dalje su samo 2 osobe obolele od zaraže korona virusa. Na teritoriji Rasinskog okruga ukupno je do sada umrlo 20 osoba i to 15 muškaraca i 5 žena, najviše iz Kruševca – 13, iz Varvarina je 6 a iz Ćićevca 1 osoba.

Život u Kruševcu polako počinje da se vraća u normalu. Sutra će od 7 do 15 sati početi da rade gradske pijace i kvantaš, koje su pauzirale 25 dana.

foto: Ž.M.

Danas će biti završena detaljna dezifekcija i pranje pijačnog prostora i sprovedene sve mere sanitarne zaštite, od sutra počinje redovno čišćenje i odnošenje komunalnog otpada, a biće strogo zabranjena prodaja poljoprivrenih i drugih proizvoda van pijačnih tezgi.

Ž.M.

Kurir