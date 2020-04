NOVOSAĐANKE ZA “SIGURNU KUĆU”: Vaspitačice pokrenule humanitarnu akciju za pomoć ženama i deci iz “Sigurne kuće”

U Novom Sadu je trenutno u toku humanitarna akcija koju su organizovale medicinske sestre-vaspitači koje rade sa najmlađim Novosađanima u jaslicama vrtića "Zvončica". Kako bi pomogle ženama i deci koji se nalaze u “Sigurnoj ženskoj kući” u Novom Sadu, vaspitačice su došle na ideju da pokrenu akciju prikupljanja neophodnih namirnica. Akcija traje do 28. aprila, vaspitačice dežuraju ispred vrtića koji se nalazi na adresi Save Kovačevića 14, i svaka pomoć je dobrodošla. #samonovisad #novisad #sigurnaženskakuća #humanitarnaakcija

