Odluka o podizanju spomenika kralju Petru u Subotici doneta na Spasovdan

Subotica je svoju slavu Spasovdan ove godine dočekala bez tradicionalne litije kroz centar grada, poštujući mere predostrožnosti Vlade Srbije, ali su se pravoslavni Subotičani okupili u svom hramu Svetog Vaznesenja Gospodnjeg iz 1726. godine i proslavili praznik kome je crkva posvećena skoro puna tri veka.

Prazničnoj liturgiji prisustvovao je i gradonačelnik Subotice Bogdan Laban koji je naglasio važnost današnjeg dana jer je upravo danas, na Spasovdan, doneta jednoglasna odluka odbornika da se u najsevernijem gradu Srbije, na severu Bačke, podigne spomenik kralju Petru Prvom Karađorđeviću, čija je slavna vojska oslobodila Suboticu 13. novembra 1918. godine.

Gradonačelnik Laban je, tim povodom, izjavio da je visok nivo sloge predstavnika različitih političkih opcija oko ovog pitanja pokazuje koliko je ličnost „čika Pere" i vek nakon smrti poštovana među svim nacijama koje su kroz oslobođenje i ujedinjenje ušle u njegovu Kraljevinu Srbiju.

foto: Nikola Tumbas

–Subotica će do 2021. godine, kada obeležavamo vek od upokojenja kralja Petra Prvog Karađorđevića imati velelepni spomenik u centru grada. Drago mi je što smo oko podizanja ovog spomenika postigli jedinstvo dostojno našeg najvoljenijeg vladara modernog doba. Time slavimo i sve one junake koje je on, sa svojim sinom Aleksandrom, predvodio u oslobodilačkim ratovima od 1912. do 1918. godine – naglasio je Bogdan Laban.

On je podsetio na reči predsednika Vučića prilikom postavljanja spomenika srpskog kralja u Novom Sadu pre dve godine, rekavši tada: „Tebi, stari naš kralju, evo konačno i ova čast, njen delić koji si zaslužio. Imali smo vladare koji su činili i dobro i loše, koji su učili, koji su uvodili zeleznicu, dizali škole, ali samo uz jednog ide sveta reč 'sloboda’“.

Ta sloboda za koju se borio čestito i izborio je kamen temeljac moderne srpske države - ponovio je gradonačelnik Laban.

(Foto: Nikola Tumbas)

Kurir