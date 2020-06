Gradonačelnk Vučević: Razvijaju se prigradska naselja, Futogu i Begeču nove investicije

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević posetio je prigradsko naselje Begeč i tom prilikom sa predstavnicima Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije obišao je lokaciju na kojoj se nalazi prečistač otpadnih voda u tom mestu.

- Prečistač je završen u Begeču, za desetak dana očekujemo upotrebnu dozvolu. Ova investicija je vredna 210 miliona dinara, i pozivam građane da se priključe na kanalizacionu mrežu, da nemaju više probleme sa septičkim jamama. Prečistač u Begeču je četvrti posle Rumenke, Stepanovićeva i Kovilja. Važno je da ispuštamo tehnički ispravnu vodu u Dunav, taj veliki posao nas čeka da realizujemo i u Novom Sadu. Obišli smo i Begečku jamu, divnu oazu prirode gde ljudi provode vreme, ima kupača i pecaroša. Na jesen ove godine uradićemo prostorni plan za Begečku jamu da je definišemo kao turističko mesto, te da probamo da uradimo više u pogledu turizma. Uradili smo biciklističku stazu Begeč- Futog, vidite da ima biciklista, i ovde može još dosta toga da se uredi. Trenutno privatna kompanija upravlja Begečkom jamom, a mi bismo voleli da Grad može više da se uključi, kako bi se taj lokalitet tretirao na pravi način. Tu mora hitno da se radi odmuljivanje, u suprotnom Begečka jama će biti sve plića i ugroženija – naglasio je gradonačelnik Vučević.

Park priride ''Begečka jama'' nalazi se na teritoriji grada Novog sada, na levoj obali Dunava, dužine od oko 7,8 km u naselju Begeč. Zahtvata površinu nešto manju od 500 hektara, pod zaštitom je države kao značajno prirodno dobro.

1 / 20 Foto: Novi Sad

ULAŽE SE U PRIGRADSKA NASELjA, FUTOG DOBIJA KOMPLEKS ZATVORENIH BAZENA

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević obišao je i lokaciju gde je planirana izgradnja kompleksa zatvorenih bazena pored sportske hale u Futogu, a potom je obišao radove na asfaltiranju Zmaj Jovine ulice i posetio novu halu firme „Salad house“ koja se bavi proizvodnjom kiseliša (zimnice).

- U Futog stižu nove investicije i to po zahtevu mesne zajednice i građana. Prva velika biće izgradnja kompleksa zatvorenih bazena pored sportske hale, a uz to će se praviti i objekat restoranskog tipa, sportski tereni na otvorenom i dečija igrališta. Gledaćemo da već ove godine ugovorimo projektovanje, potrebno nam je oko 2,5 miliona evra i verujem da bi u dve godine to mogli da ostvarimo. To je sve urbanistički predviđeno, imovinsko-pravna pitanja su rešena, gradsko je zemljište i imamo sve uslove da investiramo. Verujem da bi do 2023/2024. godine taj posao mogao da bude završen. Novom Sadu su potrebni bazeni, imamo mnogo plivačkih klubova i rekreativaca – istakao je gradonačelnik Vučević. On je takođe rekao da najveća ulica u Futogu nije asfaltirana 40 godina.

- Moramo ulagati u sve delove grada, evo posetili smo sjajnu kompaniju u Futogu koja proizvodi 2000 tona zimnice, zapošljavaju radnike koji su zadovoljni, a ispunjavaju najveće standarde u prehrambenoj industriji. Nadam se da će proširti posao kao što planiraju, i raduje me da od njih čujem koliko im je značila podrška države kada je reč o posledicama krize izazvane pandemijom – naglasio je Vučević.

Tokom posete Futogu gradonačelnik je posetio i crkvu Sv. Vrači, pravoslavni hram iz 1776. godine.

- Zajedno sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture ovde smo uradili parterno uređenje i zaštitili objekat od vlage. Zanimljivo mi je bilo da čujem da je ovde sahranjena jedna od ćerki Jovana Jovanovića Zmaja. Naš grad je veliki, treba ga dobro upoznati i onda još više voleti – rekao je Miloš Vučević i dodao da je u poslednjih osam godina Grad investirao u Futog 1,6 milijardi dinara.

Kurir