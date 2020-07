VELIKO PRIZNANJE ZA DEČAKA IZ OKOLINE VRANJA: Gavrilo najbolji crtač stripova na prostoru nekadašnje Jugoslavije

U konkurenciji 2.104 rada iz 21 osnovne i srednje škole sa prostora eks Jugoslavije pobedničku nagradu kao najbolji crtač stripa osvojio je učenik drugog razreda izdvojenog odeljenja OŠ "Svetozar Marković" iz Donjeg Neradovca kod Vranja, Gavrilo Popović. Gavrilo je bio najbolji u kategoriji učenika od prvog do četvrtog razreda.

Konkurs za najbolji "strip kaiš" je raspisala škola stripa "Nikola Mitrović Kokan" iz Leskovca u saradnji sa Učiteljskim društvom iz ovog grada i Sindikatom obrazovanja Srbije. Konkursom su bile zadate dve teme, slobodna i tema "Strip kaiš protiv nasilja".

"Strip kaiš" se sastoji od dva, tri ili četiri kadra koji se nalaze u istom redu i pričaju jednu priču.Gavrilo je odabrao izradu stripa protiv nasilja, nazvavši ga "Bez nasilja, molim", i pobedio.

foto: T.S.

Ovom talentovanom osnovcu mentor je učitelj Miomir MiDej Dejanović koji kaže da iz ovog stripa, koji nosi jaku poruku, čitaoci mogu nešto korisno da nauče.

"Strip bez poruke ne vredi, on uvek mora imati i edukativnu funkciju", ističe Dejanović.

On naglašava da je u radu sa učenicima najvažnije da dodju do nekih saznanja na način koji je za njih zabavan.

"Dolazi se do značajnih saznanja i ostvaruju se neki zacrtani važni obrazovni ciljevi. Mi imamo program, ali način na koji ćemo da ga ostvarimo je naš, kao učitelj to biram. Naravno oslanjam se na iskustvo učenika tako da oni vole da svoje misli i osećanja izražavaju crtežom. To radimo kroz strip“, napominje Dejanović, koji je proglašen za jednog od najboljih edukatora Srbije i za jednog od najboljih nastavnika na prostorima bivše Jugoslavije.

foto: T.S.

Priznanje je stiglo 2017. kada je od strane beogradskog Udruženja "Živojin Mišić", proglašen za jednog od najboljih edukatora Srbije, a 2019. za jednog od najboljih nastavnika na prostorima eks Jugoslavije. Priznanja je dobio za svoj rad.

"Nagrade prijaju, ali ne znače da sam postigao sve. Sa decom radim i dalje uvek može više i bolje, želim da pružim deci maksimum. Od malena se bavim stripom, prvo kao čitalac, a onda sam počeo i da crtam. To prenosim na učenike. Video sam da je to efektan način deca to prihvataju I to daje rezultate. Sadržaji se na lakši I zanimljiviji način obrađuju”, kaže Dejanović.

I to nije sve kada je ovaj učitelj u pitanju. U želji da deci pruži maksimum I da ih motiviše u sticanju znanja, on ide i dalje. Dejanović je prikupio radove, edukativne stripove koji su se našli u knjizi koja se zove "Da ti nacrtam" štampanoj 2019. Knjiga se koristi u nastavi. Dečiji stripovi nastajali su na časovima srpskog jezika, likovne kulture, slobodnih aktivnosti.

"To je iz nastave, a da nam opet služi u nastavi", ističe učitelj Dejanović i dodaje da su na osnovu bajki koje su obrađivali na času, ono što je u njima najvažnije, pretvarali u slike i stripove uz poruku koju daju kroz razgovor likova, da to bude efektno.

Nagrada za najbolje strip crtače i njihove mentore se sastoji od pribora za crtanje kakav koriste profesionalni strip crtači i izdanja edicije Leskovački strip.

Nagrade će prema najavi biti dodeljene na 22. Balkanskoj smotri mladih strip autora, koja će biti održana u Leskovcu od 14. do 16. avgusta. Tada će u velikoj galeriji Leskovačkog kulturnog centra, među stripovima autora iz celog sveta biće izložen i Gavrilov rad.

T.S.

Kurir