MARATONAC ODUŠEVIO I MINISTRA ĐORĐEVIĆA: U čast junaka sa Cera istrčao 40 kilometara do spomen kosturnice u Tekerišu

Trčao je celu relaciju od oko četrdesetak kilometara sa šajkačom na glavi i ogrnut velikom zastavom sa likom Momčila Gavrića, najmlađeg vojnika Velikog rata, inače, njegovog zemljaka iz Trbušnice kod Loznice.

foto: T.Ilić

Kikanović je maraton započeo jutros oko 7 sati, ali je mislio da je relacija nekoliko kilometara kraća pa je posle tri i po sata trčanja stigao u Tekeriš, taman kada je završena državna manifestacija posvećena junacima sa Cera.

Na samom ulasku u spomen-kompleks sreo se sa Zoranom Đorđevićem, ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koji je bio oduševljen kada je čuo kako je Lozničanin na današnji dan došao do Tekeriša.

foto: T.Ilić

- Malo smo porazgovarali, ministar je rekao nešto u stilu, da je to što sam uradio vredno poštovanja, da Srbija treba da poštuje junake sa Cera, a ovo što sam učinio je jedan od lepih načina da se ono iskaže i da će današnji dolazak u Tekeriš pamtiti i po meni.

Lepo od njega što se sa mnom pozdravio. Inače, do Tekeriša sam stigao u pratnji mog komšije Momčila Matića na biciklu, a tamo sam kod spomen- kosturnice dao izjavu za rusku i belorusku televiziju koje rade prilog o meni.

foto: T.Ilić

Nije mi bilo naporno da trčim danas, oni koju su ovde položili život zaslužili su mnogo više od svakoga od nas.

Najmanje što možemo je da posećujemo ovo mesto i nikada ne zaboravimo njihovu herojsku borbu i ogromnu žrtvu za slobodu naše Srbije – kazao je po dolasku na cilj Kikanović koji je ove godine trčao nekoliko maratona.

foto: T.Ilić

U čast 75. godišnjice pobede nad fašizmom trčao je proletos od Loznice do belorusko-ruske granice, oko dve hiljade kilometara, a nameravao je da stigne do Moskve, nedavno od Valjeva do Divčibara (40) u čast zdravtvenih radnika koji se bore sa koronom i dva puta za Pavlov prvi korak, od Loznice do Valjeva, oko 75, i nedavno od Valjeva do Beograda nešto više od 90 kilometara.

Kurir.rs/T.Ilić

Foto T. Ilić

Kurir