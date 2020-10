KOMPANIJA JURA ŽARIŠTE KORONE: Za dva meseca pozitivno 68 radnika, grad Niš traži pomoć države

NIŠ - Po podacima Gradskog štaba za vanredne situacije u Nišu, u kompaniji "Jura" je septembra i oktobra nadjeno da je na korona virus pozitivno 68 radnika, što je 60 odsto svih obolelih u tom gradu.

Epidemiolog Branislav Tiodorović je izneo da je Gradski štab za vanredne situacije danas zasedao upravo zbog stanja u toj kompaniji i najavio da će Grad Niš zatražiti pomoć državnih organa zbog sve većeg broja obolelih u "Juri".

"O zatvaranju fabrika mi ne odlučujemo, moraju da se uključe odredjena ministarstva, pre svega Ministarstvo za rad, i inspekcije, na prvom mestu inspekcija rada i sanitarna inspekcija", izjavio je Tiodorović.

On je kazao da je niški Institut za javno zdravlje ponudio pomoć "Juri" u suzbijanju epidemije.

"Uvid naših inspekcija i Instituta za javno zdravlje Niš je pokazao u 'Juri' nema sprovodjenja svih mera. Zato ćemo tražiti pomoć Republike, o situaciji tamo mora da se izjasne odredjeni državni organi, tamo radi 2.500 ljudi", rekao je Tiodorović novinarima.

Epidemilog Instituta za javno zdravlje, Mirko Ilić, izneo je da se korona virus pojavio i u fabrici "Jura Šin Von", gde je od kraja septembra do sada registrovano osmoro obolelih.

"U septembru smo na području Nišavskog i Topličkog okruga imali ukupno 135 novoobolelih od KOVID-19, a u prvih devet dana oktobra registrovano je 66 novoobolelih. U Nišu smo mali u septembru 45 obolelelih i u oktobru 23", izneo je Ilić.

On je istakao da je mirna epidemiloška situacija u školama na području Nišavskog i Topličkog okruga. "Od početka školske godine na području dva okruga imali smo samo četiri obolela učenika u osnovnim i tri obolela učenika u srednjim školama", rekao je Ilić.

Po njegovim rečima, stabilna je situacija i u staračkim domovima i drugim ustanovama socijalne zaštite, tako da su, kako je kazao, od sredine septembra do sada odjavljene epidemije u svim domovima.

Direktor niškog Doma zdravlja, Milorad Jerkan, rekao je da se u KOVID-ambulanti te ustanove dnevno pregleda 250 do 300 pacijenata, od čega jedna petina radi prvog pregleda.

On je kazao da se PCR testom korona virus dnevno potvrdi kod dva do pet pacijenata. Skoro 60 odsto pozitivnih ima 30 do 40 godina, 20 odsto izmedju 17 i 25 godina, a svega je dva odsto pacijenata starije od 65 godina.

