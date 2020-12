NE PREKIDA SE CRNI NIZ: 6 smrti od korone u 1 danu u Loznici

Šest muškaraca, pet iz Loznice rođenih 1936, 1939, 1946, 1949. i 1952. godine, i jedan iz Krupnja, 1958. godište, preminuli su juče u lozničkoj Opštoj bolnici od posledica zaražavanja koronavirusom, saopšteno je jutros iz ove ustanove. Od početka pandemije ovde je do sada preminulo ukupno 58 kovid pozitivnih osoba.

Crni niz u lozničkoj bolnici neprekidno traje od 23. novembra i do danas je odneo čak 38 života. Samo od 4. do 10. decembra zabeležen je 21 smrtni slučaj, jedan više nego što ih je bilo od početka pandemije do 20. novembra. Trenutno je hospitalizovano 129 kovid pacijenata, najviše do sada, a njih osam je na respiratoru. U Trijažnom centru Doma zdravlja ‘’Dr Milenko Marin’’ i juče je bilo više od 200 pregleda, sada 217, a infektologu su upućene 22 osobe. Urađen je 151 rendgenski snimak pluća i otkrivena 41 nova pneumonija, a u ambulanti Infektivnog odeljenja pregledano je 69 pacijenata, od toga 30 prvi put.

Brojke ilustruju obim posla u Trijažnom centru gde je za prvih deset dana decembra ukupno obavljeno malo više od dve i po hiljade pregleda, otkriveno 336 pneumonija, uzeto 450 briseva, urađeno oko 2.300 laboratorijskih analiza, 1.250 snimanja pluća i obavljena 852 prva pregleda. Iz trijaže kažu da će svi pacijenti koji dođu biti pregledani, lekari rade i do posle ponoći, samo je potrebno malo strpljenja dok iz Opšte bolnice poručuju da će svi pacijenti kojima je neophodna hospitalizacija biti primljeni i dobiće neophodnu lekarsku pomoć.

