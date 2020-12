Izazovi su veliki, ali smo pokazali da umemo da se nosimo s njima

Povoljna investiciona klima dovela je do ulaganja stranih i domaćih investitora, što je povećalo broj zaposlenih u Smederevu.

Borba sa pandemijom koronavirusa veliki je izazov za ceo svet, pa i za našu lokalnu samoupravu, koja se, zahvaljujući poštovanju svih mera prevencije, uspešno nosi sa ovim izazovom, kaže u intervjuu za Kurir Jovan Beč, gradonačelnik Smedereva.

Kako ističe, uprkos pandemiji, u Smederevu nije obustavljen rad ni na jednom projektu.

- Uspeli smo da realizaciju svih započetih projekata uskladimo sa merama prevencije koje propisuje republički krizni štab i obezbedimo kontinuitet rada i razvoja našeg grada. Izazovi jesu veliki, ali jasno je da smo pokazali da smo dorasli trenutku i da pandemija neće moći da omete efikasnost svih organizacionih jedinica naše lokalne samouprave.

Da li za Smederevo može da se kaže da je grad koji je interesantan stranim i domaćim investitorima?

- Jeste, zahvaljujući idealnom geostrateškom položaju. Mnogima od njih Smederevo je interesni ček-point, što ćemo u narednom periodu umeti da iskoristimo i kapitalizujemo u korist svih naših sugrađana, ali i celog regiona.

U industrijskom parku Slobodne zone grada Smedereva samo tokom prethodne i ove godine otvorene su tri nove fabrike. Koje nove investicije su u planu?

- Tri nove fabrike u indistrijskom parku Slobodne zone Smedereva od velikog su značaja, jer su donele mnogo novih radnih mesta, uticale na opšte poboljšanje standarda i pokazale da Smederevo ima ogromne potencijale. Njihov uspeh je i pokazatelj drugim investitorima da ulažu u naš grad, tim pre što je lokalna samouprava otvorena za svaku vrstu podrške i pomoći koja je u njenoj nadležnosti. Mi, inače, insistiramo na povoljnoj investicionoj klimi grada za već operativne kompanije, ali i za one koji tek žele da ulažu u naš grad.

Koliko je lokalni ekonomski razvoj grada, novi investicioni i infrastrukturni projekti, pomogao u podizanju standarda?

- Povoljna investiciona klima koju negujemo dovela je do ulaganja stranih i domaćih investitora, što je posledično dovelo do višestrukog uvećanja broja zaposlenih u Smederevu, ali i mnogostrukog umnožavanja obima proizvodnje. Svi ekonomski pokazatelji govore o tome da smo na pravom putu, ali ne dopuštamo da nas to uljuljka. Pred nama su uvek novi izazovi, jer znamo da uvek može bolje. Takođe, jedan smo od retkih gradova u Srbiji koji se može pohvaliti potpunom infrastrukturnom opremljenošću industrijskog parka u pogledu svih energenata: struje, vode, gasa, optike.

Na evidenciji službe za zapošljavanje trenutno je registrovano manje od 5.000 osoba. Čemu najviše možete da zahvalite za tako dobar rezultat?

- Rast stope zaposlenosti od velikog je značaja i za sve mlade ljude, koji sada, kada imaju posao i egzistenciju u Smederevu, sve manje žele da odu iz grada. Kao gradonačelnik i pre svega Smederevac, svojim najvećim uspehom smatram činjenicu da sve više mladih ostaje u Smederevu, zasniva porodice i u našem gradu vidi svoju budućnost.

· Tekst je objavljen u sklopu projekta koji je sufinansiran iz budžeta Grada Smedereva. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Kurir