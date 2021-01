JEDINO DA GA NOSIMO NA RUKAMA: Zbog velikog snega na Pešteru ne mogu da sahrane meštanina OBUSTAVLJEN I RAD ŠKOLE (FOTO)

Osnovna škola "Sveti Sava" u MZ Bare obustavila je danas rad. Zbog velikih snežnih nameta deca nisu bila u mogućnosti da dođu ni do centralne škole ni do isturenih odeljenja.

- Naša ustanova sa tri kombija iz tri pravca dovozi decu na nastavu, ali sneg nije očišćen i danas nastava ne može da se održi. Zvali smo opštinu i sutra krećemo sa časovima pa ko došao, došao - rekao je direktor Veroslav Radević.

Zbog obilnog snega, prema njegovim rečima, ne mogu da sahrane ni meštanina koji je preminuo, jer jedino mogu da ga nose na rukama.

- Ni glavnim regionalnim putem Sjenica- Bare-Kumanica ne možemo do škole. Čak smo i juče imali problem da vratimo đake jer nam je vlasnik zemljišta konfekcije preprečio put vozilom, pa smo morali od te deonice drugim vozilima da ih razvozimo kućama - kazao je Radević.

Sa druge strane, Šebek Milun, vlasnik spornog dela puta, kaže da ima presudu suda da je put koji se koristi decenijama na njegovom imanju.

- Ja sam to pošteno platio, 15 godina su me tužili i sve tužbe izgubili. Ovuda treba da prolazi regionalni put, ali ne kroz moje, a to je utvrdila i komisija Puteva Srbije, već kroz drugi posed. Međutim, da bi se ta deonica uradila potrebno je dosta novca zbog potpornog zida u dužini od 150 metara, pa im se to ne isplati. Ja sa tim nemam ništa. Rekao sam im da mi plate moje zemljište i da slobodno mogu da ga koriste, ali niti to hoće opština, a ni Putevi. Boli me kao domaćina i čoveka da mi se toliko podmeće, isekli su mi i vodu i struju, a moje preduzeće tu ne može ni da posluje - kazao je Šebek.

Prema njegovim rečima, vozilo koje je juče bilo na put nije njegovo i to je policija i utvrdila.

