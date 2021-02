ZABRINJAVA PORAST PRVIH PREGLEDA U NIŠU! Počela revakcinacija, do ponedeljka druga doza za 17.000 građana (KURIR TELEVIZIJA)

Drugu dozu Sinofarm kineske vakcine u narednih šest dana dobiće oko 17.000 Nišlija po rasporedu koji dostavlja e-uprava. Građani kažu da su zadovoljni tempom revakcinacije, prijemom, ali i odsustvom neželjenih reakcija na cepivo. Milovan Jerkan, direktor Doma zdravlja u Nišu naglašava da narednih dana očekuje revakcinaciju između 2.000 i 4.000 ljudi.

"Do ponedeljka ćemo vakcinisati do 17.000 naših sugrađana", obećao je on. Ipak, zabrinjava broj prvih pregleda koji je u porastu.

"Da li je polazak dece u školu, da li je povratak sa skijanja ili lepo vreme naše ljude opustilo, tako da smo juče imali nešto više oko 80 pozitivnih, 200 prvih pregleda i skoro 1000 ukupnih pregleda, što je mnogo", zaključio je dr Jerkan.

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Kurir