KUĆICA NA DRINI IZDRŽALA NALETE NABUJALE REKE: Meštani Bajine Bašte otkrili kako su je spasli!

BAJINA BAŠTA - Vodostaj Drine na teritoriji opštine Bajina Bašta u odnosu na sinoć je smanjen na protok vode od 1.900 kubnih metara u sekundi, a rast nivoa reke očekuje se kad se na jezeru Perućac ponovo podignu ustave, prenosi agencija RINA.

- Nema rizika od poplava i izlivanja koje bi ugrozilo domaćinstva, jedino su u opasnosti objekti koji nisu legalizovani i koji su izgrađeni na samoj obali Drine", izjavila je predsednica opštine Bajina Bašta Vesna Đurić.

On je rekla da je za sada situacija pod kontrolom i da se voda koja je juče ušla u objekte polako povlači. Pod naletom vode našla se i najveća turistička atrakcija Bajine Bašte Kućica na Drini, koja je postavljena na kamenu.

Meštani su blagovremeno preduzeli mere kako bi smanjili udar poplavnog talasa, prenosi Glas zapadne Srbije. Đurić je objasnila da je otvoren zid na kućici i da je ona izdržala.

"Nadamo se da će tako i ostati jer ona je svojevrsni simbol naše opštine i mesto koje na godišnjem nivou obiđe na desetine hiljada posetilaca. Niko ne želi da se ponovi situacija iz 2010, kada je bujica odnela kućicu, rekla je Đurić.

Do porasta vodostaja reke Drine došlo je zbog otvaranja ustava brane na HE Perućac, jer je bilo neophodno to učiniti kako bi se obezbedio prijem vode koja dolazi iz Crne Gore rekama Pivom i Tarom koje stvaraju Drinu.

(Kurir.rs/Tanjug)

