KORONA SITUACIJA U LOZNICI: Preminula 2 pacijenta, nema povećanja obolelih od Kovida-19

LOZNICA – Posle desetak dana korona ponovo uzima danak u Loznici pa su tokom jučerašnjeg dana još dva kovid pacijenta preminula od posledica zaražavanja koronavirusom, saopšteno je u današnjem (18.2) bolničkom izveštaju. Od početka epidemije u lozničkoj Opštoj bolnici ukupno je do sada 109 pacijenata izgubilo bitku sa virusom.

Brojke u Loznici poslednjih dana stagniraju, nema značajnijeg povećanja, ali ni njihovog opadanja, a zdravstveni radnici kažu da time nimalo nisu zadovoljni.

Očekivalo se da do sredine februara situacija bude takva da će zgrada u kojoj su Interno odeljenje i Neurologija moći da bude vraćana osnovnoj nameni, a kovid pacijenti ponovo, kao što je to bilo u julu, budu samo na Infektivnom i Grudnom odeljenju, ali se to nije desilo. Procene su da bi se to, ukoliko se stanje popravi, moglo dogoditi tek narednog meseca.

U Trijažnom centru Doma zdravlja "Dr Milenko Marin" u sredu je pregledano 111 pacijenta sa akutnim respiratornim tegobama. Od toga se njih 37 javilo prvi put sa simptomima koji mogu ukazivati na kovid infekciju, dok su ostali bili kontrolni pregledi. Služba za radiološku dijagnostiku je na 92 snimka pluća dijagnostikovala četiri nove pneumonije, a 25 pacijenata je iz trijaže upućeno infektologu na dodatni pregled. U ambulanti Infektivnog odeljenja pregledano je 47 osoba.

Trenutno su na bolničkom lečenju 74 kovid pacijenta, jedan više nego dan ranije, na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji je jedna, a na neinvazivnoj dve osobe.

Na punktovima za vakcinaciju lozničkog Doma zdravlja nastavljena je imunizacija stanovništva i do sada je vakcinisano 6.982 građana prvom, a 4.652 drugom dozom.

(Kurir.rs/T. Ilić)

Kurir