Privode se kraju radovi na izgradnji saobraćajnica na Deninom brdu

Radovi na izgradnji putne infrastrukture u naselju Denino brdo u okviru stambenog kompleksa za pripadnike snaga bezbednosti, odvijaju se predviđenom dinamikom. Gradonačelnik Nikola Dašić sa saradnicima, obišao je danas završne radove na asfaltiranju ulice Božidara Maslarića. Radove, čija je vrednost oko 40 miliona dinara, izvodi Preduzeće za puteve Kragujevac.

Veoma sam zadovoljan dinamikom radova na ovoj lokaciji. Da nismo imali problem sa minama, koje su pronađene na ovom terenu, definitivno bi sve bilo završeno u roku. Danas se asfaltira ulica Božidara Maslarića, u dužini od 500 metara, širina gazećeg sloja je 7 metara, uz to se radi i 150 parking mesta. Kada je reč o obavezama koje grad ima, očekujem da do kraja marta budu završene saobraćajnice, a do 15. aprila i pešačke staze. Vrednost celog ugovora sa PZP – om je oko 260 miliona dinara – kaže gradonačelnik Nikola Dašić.

Krajem maja očekuju se prvi stanari u ovom naselju. To se pre svega odnosi na IA i IB fazu, odnosno prvih 216 stanova. Razvojem ovog naselja sa velikim brojem stanovnika, širiće se i drugi kompleksi, gradiće se i druga prateća infrastruktura. Već postoji povećano interesovanje za kupovinu zemljišta na kome bi se gradili trgovinski objekti i drugi prateći sadržaji, istakao je ovom prilikom gradonačelnik Dašić.

foto: Grad Kragujevac

Prema rečima Vladimira Bjelanovića iz Preduzeća za puteve, u ovom trenutku kompletno su završene ulice Dimitrija Ruvarca i Dobropoljska. Ulica Božidara Maslarića biće završena do ponedeljka. Nakon toga, u planu je asfaltiranje ulice Sime Markovića i Šestog puka, čime će biti okončani radovi na svim saobraćajnicama po ovom ugovoru. Paralelno sa ovim radovima, teku i radovi na uređenju pešačkih staza i trotoari oko zgrada.

Sve saobraćajnice se izvode sa pripadajućom javnom rasvetom. Ukupna dužina saobraćajnica je 2876, 28 metara.

Foto: Grad Kragujevac

Kurir