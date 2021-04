ARSENIJE, BRATE, POMAGAJ! Radnici se razbežali kad su primetili ogromnu otrovnicu među paletama NEVIĐENA PANIKA U UŽIČKOJ FABRICI

Mirisalo je na prvoaprilsku šalu u trenutku kad je Arsenije Hadži Basur, poznati užički zmijolovac i taksista, dobio poziv iz jedne fabrike kod Užica da dođe i uhvati poskoka, ali nije bila šala.

I sam Arsenije se iznenadio kad je video tolikog poskoka kapitalca.

- Prvo sam se iznenadio jer je još rano za zmije. Obično počinju da se pojavljuju od druge polovine aprila i početkom maja. A zatim i veličina ovog poskoka. Bio je među pet najvećih koje sam uhvatio, a uhvatio sam ih stotinak sigurno - kaže Arsenije.

Dan ranije, baš na 1. april, vlasnik fabrike na Sušici kod Užica pozvao je Arsenija na intervenciju jer su radnici videli zmiju među paletama.

- Odmah sam krenuo u pretragu. Sagnem se, virim ispod palete uz baterijsku lampu, idem tako redom. Kod treće palete smo se poskok i ja gledali oči u oči, ali on je ubrzo pobegao. Pola sata sam ga tražio dok ga nisam našao i uhvatio. Mogu reći da je to bila jedna od težih intervencija koje sam do sada imao - otkriva poznati užički zmijolovac.

Arsenije bez rukavica i štipaljki, samo uz pomoć štapića hvata zmije, bile one otrovne ili ne.

- Kad sam ga konačno uhvatio, bio je strašno ljut, zmije su obično posle zime pune otrova, a tako i ova. Pokazivao sam radnicima koliko je ovaj kapitalac opasan, tako što sam mu primicao štapić glavi, a on je pokušavao da ga ujede izbacivajući otrov - kaže Hadži Basur koji je na kraju odvezao zmiju i pustio je u prirodi daleko od kuća.

Arsenije savetuje da ljudi čiste i krče svoja dvorišta jer neuređena dvorišta privlače miševe i pacove, a oni pak zmije, jer su im omiljena hrana.

Takođe, dodao je naš Arsenije, kad se primeti zmija ne treba paničiti, već se odmaći na metar i po do dva, a zatim je pratiti kuda se kreće, kako bi zmijolovcu bio koliko-toliko olakšan posao.

(Kurir.rs/Informer/Foto:Ilustracija)