BEZ ZAŠTITNE OPREME I ALATA, GOLIM RUKAMA HVATA ZMIJE: Ovo je hrabri Arsenije, koji Užičane brani od opasnih gmizavaca (FOTO)

Užice - Arsenije Hadži Basur jedan je od Užičana koji je svojim sugrađanima do sada mnogo puta priskočio u pomoć. Ovaj čovek već godinama unazad na sebi svojstven način hvata zmije i stršljenove - bez straha i bez rukavica. Sve je počelo na odsluženju vojnog roka u Nišu, kad se jedini osmelio da golim rukama uhvati zmiju koja je upala u kasarnu, a to radi i dan danas. Užička kamenita brda pogodna su za nastanjivanje ovih opasnih gmizavaca, tako da Arsenije tokom čitave godine ima pune ruke posla.

"Niko me nije učio kako treba sa zmijama i nemam neku tajnu. Većina ljudi oseća strah od njih, ja ne, verovatno je to neki Božji dar. Mnogo sugrađana me zove u pomoć i ja sam tu da pomognem koliko je u mojoj moći. Godišnje se uhvatim oko 50 zmija, neke su bezopasne, a neke otrovnice, a najduža zmija koju sam uhvatio bila je dugačka oko dva metra, kad sam radio u Rusiji", kaže Arsenije za RINU.

foto: RINA

Prilikom intervencija Arsenije ne koristi nikakav alat, niti zaštitno odelo, već samo prutić, ponekad lopatu, kao i kantu sa poklopcem. Do sada ga nijedna nije ujela, iako je bio u kontaktu sa stotinama. Većina ljudi veruje da ubijanje zmija može doneti lošu sreću, pa zovu Komunalnu policiju, koja zatim angažuje Arsenija da reši problem.

"Najčešće se zmije javljaju u zapuštenim prostorijama, ali vrlo lako se sa seoskih područja donose i u automobilima. Skoro sam imao priliku da pomognem čoveku kome je zmija tokom vožnje izašla iz ventilacije ispred očiju. Srećom, bio je pribran, brzo se parkirao, pozvao me i rešili smo problem. Jednom mi se desilo da sam uzimao zmiju koja se nalazila pored kreveca tek rođene bebe. Vrlo je teško poručiti ljudima da se ne plaše, jer strah vrlo često može biti parališući, ali zmije vrlo retko napadaju prve, samo onda kad su ugrožene", kaže ovaj hvatač zmija iz grada na Đetinji.

foto: RINA

Osim sa zmijama, neustrašivi Užičanin uspešno bije bitku sa stršljenima, ali tada koristi debelo odelo rukavice.

"Kad se borite protiv stršljena to je kao da ulazite u prostoriju punu terorista. Ali iskustvo je pokazalo da kad imam puno intrevencija sa zmijama, tad imam manje posla sa ovim insketima. Njihovih ujeda je bilo, ali od debljine odela oseća se samo peckanje, ništa više", kaže Arsenije.

Pojedine zmije koje je uhvatio, Arsenije čuva kao suvenire, a najčešće su to smukovi. Savetuje da ukoliko građani ne žele nezvane goste treba svoje podrume i šupe da održavaju čistim, a kako neke zmije mogu da se penju uz zid, rešenje bi mogle biti zaštitne mrežice na prozorima.

Kurir.rs/RINA

Kurir