GRAĐEVINSKI RADOVI, PA OPREMANJE PROSTORIJA: Nastavak restauracije "Podzemnog grada" Karađorđevića u Malom Zvorniku

MALI ZVORNIK – Malozvornička opština nastavlja sa uređenjem "Podzemnog grada" što je, kako je posle ponovnog izbora na mesto predsednika opštine rekao Zoran Jevtić, jedan od prioriteta u narednom periodu zašta lokalna samouprava ima podršku države. U toku je tender za drugu fazu radova na restauraciji kompleksa, a u petak je zakazano otvaranje ponuda.

Prema rečima Zorana Brkića, rukovodioca opštinskog Odeljenja za privredu, urbanizam i inpekcijske poslove, deo komepleksa otvoren je za posetioce, ali ima još mnogo posla dok "tajni grad", ukupne površine oko 5.000 metara kvadratnih, od kojih je oko 3.000 korisne, ne bude potpuno rekonstruisan.

"Predstoji druga faza koja podrazumeva građevinko-zanatske radove, kao i one na hidrotehničkim, elektro-energetskim, telekomunikacionim i signalnim instalacijama kao i dojavi požara. Drugu fazu vrednu oko 27 miliona dinara, država finansira sa 25, a lokalna samouprava sa dva miliona. Ukupno je za ove radove i treću fazu, koja podrazumeva opremanje prostorija i crkve odgovarajućim nameštajem i predmetima, predviđeno, sa PDV, oko 53 miliona dinara. Inače, do proleća treba da budu okončani radovi druge faze", kaže Brkić.

"Podzemni grad" Karađorđevića je najvažniji istorijski objekat na teritoriji opštine Mali Zvornik, ima oko 1.500 metara hodnika i 75 prostorija, kralj ga je u kamenitom brdu gradio od 1930. do 1934. Radovi su prekinuti posle atentata u Marseju do kada su dve trećine objekta završene. Svi hodnici kao i prostorije su tunelskog tipa, a o kvalitetu radova svedoči podatak da u minulih gotovo devet decenija u objektu nije bilo urušavanja. Do sada su uređene i opremljene prostorije u kojima su bili kraljeva kancelarija, suvenirnica, sala za sednice i apartman gde su izloženi autentični predmeti iz tog doba. U drugoj fazi treba da budu izvedeni radovi na oko 500 metara kvadratnih i rekonstruisani delovi kompeksa u kojima su hodnici, ali i vojni magacini, poljska bolnica, prostorija za komandira straže, dve prodavnice vina, proizvoda od grožđa, zdrave hrane i šumskih plodova vinski podrum - restoran i njegov magacin. Vinski podrum imaće replike drvenih vrata i treba ga urediti prema istim kraljevskim podrumima na Oplencu, stoji u projektnoj dokumentaciji. Poseban izazov biće uređenje crkve na površini od 54 kvadratna metra u kojoj će biti drveni ikonostas i gde je potrebno uraditi freskoslikarstvo na zidovima i plafonima.

"Podzemni grad" bio je zaboravljen do pre nekoliko godina, a iz njega je odneto sve što je moglo da se uzme i ostali su samo goli zidovi. Onda je rešeno da se ovaj jedinstveni objekat, predviđen za smeštaj nekoliko hiljada ljudi, sredi i postane turistička atrakcija. Prilikom posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića, u maju 2019. zvanično je otvoren renovirani deo objekta čije dalje sređivanje sledi.

Podsetimo, u gradu u steni održana je poslednja sednica tadašnje Vlade, a poslednje dane u domovini u ‘’tajnom gradu’’ je aprila 1941. proveo kralj Petar II Karađorđević. Sada zbog pandemije vreme nije naklonjeno turizmu, ali virus će proći, a Mali Zvornik želi do tada da što više osposobi kompleks koji može biti turistička atrakcija ne samo Podrinja nego i čitave Srbije.

