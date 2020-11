POPRAVLJAJU ZAJEDNO SA STANARIMA: Loznica objavila konkurs za uređenje stambenih zgrada

LOZNICA – Ukoliko stanari lozničkih zgrada prihvate pruženu ruku gradske uprave lozničke fasade uskoro bi mogle izgledati mnogo bolje kao i sveukupno stanje u ovdašnjim višespratnicama. Naime, Grad je juče raspisao četiri javna konkursa usmerena na investiciono održavanje i unapređivanje svojstava zgrada, pre svega fasada, krovova, instalacija, uređaja i opreme.

Prema rečima gradskog menadžera Dejana Stalovića, nacrt takve odluke predstavljen je na više sastanaka sa profesionalnim upravnicima, onima iz redova stanara, kao i pred više od stotinu ljudi koji su upućeni u ovu oblast, gradonačelnik je obilazio stambene jedinice i razgovarao sa stanarima, a u septembru je doneta i odgovarajuća skupštinska odluka.

foto: Kurir/T.I.

"Objavili smo konkurs za fasade, uključujući oluke i drugu fasadnu limariju, gde je izdvojeno 30 miliona dinara sa PDV, učešće grada po jednom projektu u sufinansiranju iznosi do 70 odsto, a trajanje konkursa je 20 dana. Za ostala tri konkursa, za uređaje i opremu, instalaciju (kanalizacija, elektroinstalacije, video-nadzor, ulazna stolarija i bravarija) i krovove iznos novca za bespovratno sufinansiranje je po tri i po miliona dinara sa PDV. Na njima je učešće grada do 50 odsto, a rok trajanja konkursa deset dana. Ove godine na konkursima mogu učestvovati stambene i stambeno-poslovne zgrade, prijave se podnose gradskoj upravi i biće bodovane. U obzir će se uzimati stepen oštećenja objekta, da li postoji opasnost po život i zdravlje ljudi, mesto gde se objekat nalazi i slično, a učesnici mogu biti iz prve urbanističke zone, odnosno centralnih delova grada i Lagatora", kazao je on danas precizirajući da su iz konkursa izuzete zgrade javne namene, muzeji, zadužbine kao i samostalne poslovne zgrade.

foto: Kurir/T.I.

Kovertirane, zatvorene, prijave dostavljaju se gradskoj upravi sa naznakom određenog konkursa, a po završenom bodovanju nadležna komisija će posle svih predviđenih procedura utvrditi konačnu listu i dati je na usvajanje Gradskom veću. Posle toga će u roku od pet dana biti potpisani ugovori sa predstavnicima zgrada. U planu je da narednih godina na konkursu mogu učestvovati sve stambene zgrade u celom gradu i da sve fasade, krovovi i ostalo u Loznici bude dovedeno u red.

Kurir.rs/T.I.

Kurir