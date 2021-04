STOŠIĆI SPAVALI PORED OTROVNICE: Čuveni zmijolovac Vladica odmah je došao u pomoć, ali ga je ovaj poskok POŠTENO PREZNOJIO VIDEO

Porodica Stošić iz sela Ćukovac kod Vranja pozvala je hitno u pomoć ukrotitelja zmija iz Vladičinog Hana i možda jedinog hvatača gmizavaca u našoj zemlji Vladicu Stankovića jer su u svom dnevnom boravku primetili otrovnu zmiju poskoka!

- Taj deo porodične kuće je starija gradnja. Zmije su ušle unutra, pre tri dana su izbacili jednu, a ovo je bila druga. Zmija je izašla ispod praga. U starim kućama miševi prave rupe pa ih i zmije najverovatnije koriste. Krenu po hranu jer se hrane glodarima i na taj način se kreću kroz te rupe. Pozvali su me sinoć oko 20 sati, tad je već izašla ispod praga, pa se vratila kad ih je primetila - priča Vladica.

Stanković objašnjava da je ekspresno došao u porodičnu kuću Stošića i da je imao problema da je izvuče. Naime, zmija se sklupčala ispod praga, te se Vladica dobro pomučio da dođe do nje, a ukućani su čak razmatrali i da li da izbiju prag.

- U pitanju je bio odrasli primerak poskoka. Uglavnom rastu do 80 centimetara. Postoje i neki primerci koji rastu i do jednog metra, ali to su uglavnom one zmije koje su se izdvojile iz svoje vrste. Poskok je jedna od najotrovnijih u Evropi i Srbiji. Lako je prepoznatljiva po rogu na glavi i šarama u obliku romboida. Krajevi su joj deblji u odnosu na neotrovne zmije i imaju oblik zenica poput mačke, što omogućava da dobro vide noću - dodaje Vladica.

Osnivač Prvog udruženja za zaštitu gmizavaca "Poskok" baš iz ovih razloga u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode drži edukacije u okviru kojih ljudima pokušava da objasni kako da se ponašaju kad se nađu u blizini zmije i kako da ukažu prvu pomoć ukoliko dođe do ujeda.

- Tokom godine prilično često imam pozive. Zovu me ljudi iz cele Srbije zbog saveta kako da se ponašaju, ali imam i oko 100 intervencija na godišnjem nivou - zaključuje Vladica.

(Kurir.rs/Telegraf)