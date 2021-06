SLAVODOBITNIK DRAGAN LAKIĆEVIĆ: Dodeljena pesnička nagrada Jefimijin vez za 2020. godinu

KRUŠEVAC - Kao prošle, 2020, i ove, 2021. godine žiri Nagrade „Jefimijin vez“ - Jovan Pejčić, predsednik i članovi Miloš Petrović I Nikola Marinković - radio je, uslovljen poznatom pandemijom, telefonski i onlajn komunikacijom.

Kako konkurs za nagradu nije raspisivan, žiri je do polovine aprila 2021. ostvario neposredan uvid u srpsku pesničku produkciju (pri tome ne računajući knjige ranijih dobitnika „Jefimijinog veza“) i kao potencijalne kandidate izdvojio 14 zbirki stihova.

Na konsultacijama vođenim između 15. i 25. aprila izbor je sužen na 5 najizrazitijih pesničkih izdanja. Po sudu žirija, bile su to zbirke: Dragana Markovića (Po kratkom postupku – Poetikum, Valjevo), Selimira Radulovića (O dukatu sa likom starca – Laguna, Beograd), Dragana Hamovića (Glas sa Limesa – Srpska književna zadruga), Dragana Lakićevića (Žetelica i Šumanović – Partenon, Beograd) i Branislava Matića (Ostrvo – Srpska književna zadruga).

U treći krug ušla su ostvarenja Dragana Lakićevića, Dragana Markovića i Selimira Radulovića.

Na telefonskoj sednici žiri je glasovima 2:1 odlučio da Nagradu „Jefimijin vez“ za najbolju knjigu poezije jefimijskoga duha objavljenu 2020. godine dobije pesnik Dragan Lakićević za zbirku “Žetelica I Šumanović” (izdavač Partenon, Beograd 2020)

Reč je o knjizi soneta izuzetno visokog umetničkog dometa, savršene formalne i jezičko-poetske strukture, u kojoj se, u tematsko-značenj-skom sloju, srećno ukrštaju motivi i simboli ličnoga i mitskog, metafizičkog i istorijskoga, nacionalnog i kosmičkog, umetnosti same i stvarnosti iz koje ona izvire, koju estetski nadgrađuje, kaže se u saopštenju stručnog žirija..

U “Žetelici i Šumanoviću” Lakićević, za razliku od prethodnih njegovih pesničkih knjiga, zahtevnoj formi soneta i visokoj čistoti ritma pridodaje nasleđe drugih oblika stvaranja. Tako, polazeći od vizuelnih umetnosti, skulpture i slikarstva u prvom redu, on kreira jedan posve nov, bogat svet koji u jezik poezije sažima nekoliko kulturnih i estetskih ravni. Na prvom mestu, to je srpska umetnost, ali i istorija 19. i prve polovine 20. veka, oličene u temeljnim figurama topčiderske „Žetelice“ i stradalnog Save Šumanovića. Simbolika ovih figura u istorijskom sloju nadsvođuje tekst zbirke. U drugom sloju je moderno kulturno nasleđe srpskog naroda na putu od klasicističkog do modernističkog izraza. Biografsko vreme koje strukturiše ciklus soneta o Savi Šumanoviću u tome kontekstu predstavlja majstorsko transponovanje osobene likovne poetike srpskog kubiste i ekspresioniste u lirski jezik „pesnika snega“. Treću i najzanimljiviju ravan ovog pesničkog teksta predstavlja složeno ritmičko-melodijsko nijansiranje u okviru vrlo strogih poetičkih okvira zadatih prevashodno u ciklusu o Šumanoviću. Višestruka simbolika snega, dobro poznata iz ranijih Lakićevićevih zbirki, ukrštena je sa hronologijom Šumanovićevog života i stvaranja, i dodatno sustegnuta veoma preciznim vezanim stihom i sonetom.

Zbog svega pomenutog, Žetelica i Šumanović Dragana Lakićevića je knjiga koja opravdano zaslužuje visoko priznanje koje nosi ime naše prve pesnikinje. Pamćenje, bol i vera i danas zrače iz Jefimijinih stihova, a u sazvučju savremenoga srpskog književnog stvaralaštva – poezija ovogodišnjeg laureata na reprezentativan način nastavlja njen put.

Nagrada Jefimijin vez će biti svečano uručena 17. juna, na ovogodišnjim jubilarnim Jefimijinim danima (50 godina od osnivanja i trideset godina od obnavljanja manifestacije), u manastiru Ljubostinji. Nagradu dodeljuje Opština Trstenik a sastoji se od kopije Jefimijine "Pohvale Svetom knezu Lazaru" i novčanog dela.

Kurir.rs/Ž. M.