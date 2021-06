LOZNICU OKUPIRALE DRŽAVLJANI BIH: Komšije treći dan dolaze na vakcinaciju

Od prekjuče svi građani BiH mogu da se vakcinišu na teritoriji Srbije gde i kad hoće što oni obilato koriste pa je ispred centralnog vakcinalnog punkta lozničkog Doma zdravlja ’’Dr Milenko Marin’’i danas bila velika gužva. Uprkos toplom vremenu na red za vakcinaciju čekalo je nekoliko stotina građana susedne BiH koji su odlučili da zaštitu protiv kovida-19 dobiju u Loznici. Osim komšija iz Bijeljine i Janje, do Vukovog zavičaja stigli su i zainteresovani iz Sarajeva, Tuzle, Doboja i drugih mesta BiH. Stoje strpljivo, po neko hvata hlad okolnog drveća, neko se štiti parčetom popunjenog formurala za imunizaciju, ali niko ne odustaje. Stigli su privatnim automobilima, motorima, svi sa jednim ciljem, da prime vakcinu za koju u BiH ne mogu doći na red.

"Imamo i supruga i ja više od 70 godina,spadamo u rizičnu grupu, ali još nismo vakcinisani. Prijavili smo se tamo početkom aprila i niko nas nije zvao. Rešili smo da dođemo u Loznicu i da se vakcinišemo", kaže jedan stariji Sarajlija. Do njega je žena iz Tuzle koja kaže da se prijavila u svom gradu, spada u rizičnu grupu, ali poziva nema. Čim je čula šta je rekao predsednik Vučić, odmah je znala šta joj je činiti.

"Hvala Srbiji na ovome. Ko zna kada bih tamo došla na red. Želela bih da primim Fajzerovu, ali može i svaka druga. Bolje bilo koja vakcina nego nikakva ", kaže dok pokušava na nađe malo hladovine.

foto: Ti. I.

Pored ograde sedi čovek srednjih godina. Priča da je došao iz Doboja, udaljenog oko 150 kilometara od Loznice.

"Vakcinisao sam se, a sada čekam da to urade i komšije. Ima kod nas vakcine, ali sporo to ide. Ovo svima koji žele da se zaštite mnogo znači. Razmišljali smo da li do Beograda, ali smo se odlučili za bližu Loznicu. Hteli smo do Malog Zvornika, ali kažu da tamo nema Fajzerove vakcine", priča on dok gleda koliko brzo se red pomera.

Zvaničnog podatka koliko je građana BiH do sada u Loznici vakcinisano nema, ali se procenjuje da ih je do sada došlo više od hiljadu. Sutra je pauza, a od ponedeljka će ponovo od 8 do 19 časova biti otvoren vakcinalni punkt u Domu zdravlja. Za sve koji žele da se vakcinišu, a to nisu uspeli u svojim mestima stanovanja širom BiH od prekjuče je rešenje u Srbiji koja vakcina ima i velikodušno ih nudi i komšijama.

Kurir.rs/ T.I.