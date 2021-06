SVETO MESTO U DRAGAČEVSKOJ ŠUMI: Meštani kažu, ako dođete na praznik Svete Trojice i celivate krst NAĆI ĆETE SVOJU SRODNU DUŠU

Lučani – U srpskim selima sve je više neoženjih momaka, ali i neudatih devojaka. Zašto je to tako pitanja je mnogo, a odgovora nema. I dok momci i devojke samuju, sudbinu ipak ne prepuštaju slučaju.

Usred dragačevske šume iznad sela Kotraža, duže od pola veka oni se okupljaju na praznik Svete Trojice, celivaju posebno mesto i nadaju se da će Bog uslišiti njihove molitve i uputiti ih na pravog partnera. Ovaj događaj ostao bi u rubrici „nećete verovati“ da praksa nije pokazala da ipak kako kažu „nešto ima“.

„Do mene su stigle priče da su se momci oženili i dobili decu samo nekoliko meseci nakon što su došli ovde na ovaj veliki praznik. Ja sam rešio da pokušam, jer ništa me to nije koštalo, mada sam i sam bio skeptičan. Došao sam i zaista posle nekoliko meseci upoznao sam devojku sa kojom sam odmah znao da je to ono pravo. Dobili smo i decu. Neki momci ne veruju i neće da dođu, ali i dalje su neženje“, rekao je za RINU Milenko Janković.

Na mestu gde se danas nalaze ploča i krst nekada davno nalazila se velika svetinja, a meštani ovog kraja nameravuju tu da ponovo sagrade crkvu. A legenda kaže da da se upravo tu davno pričestio car Dušan kad je krenuo u jedan od svojih pohoda.

“Kad na svete Trojice neoženjeni momci dođu na sred ovog bukovika i zamisle želju vezanu za ženidbu i porodicu, to im se ispunjava 100 posto. Imali smo u selu nekoliko takvih primera. Momci su dolazili, pomolili se Bogu, a nedugo zatim bi se u crkvi venčali i dobili sinove. Ono što je primetno jeste da se poslednjih godina za ovaj veliki praznik ovde pojavljuje sve više devojaka, u nadi da će se i njima uslišti molitva i da će pronaći muža”, kaže Dušan Janković iz ovog sela.

Nakon što se litije u šumi završe i kad pop otpeva svoje, tad u sred šume počinje prava zabava a meštani se opuste uz dobru muziku i ukusnu hranu. Na švedskom stolu u Dragačevu možete pronaći razne domaće đakonije, a užičko kolo proteže se kilometrima.

“Pevam skoro 20 godina, ali nikad u ovakvom ambijentu. Obezbedili smo agregat za razglas, samo jedino što se plašimo da nas ne udari grom”, kažu uz osmeh muzičari.

Da li je legenda vezana za ovo mesto tačna, videće se sledeće godine kad se uporedi broj neoženjenih momaka ali i broj rođenih beba u Srbiji, jer ovo mesto posećuju potencijalne mlade i mladoženje iz čitave zemlje.

