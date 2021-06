MEŠTANI SELA KOD TRGOVIŠTA U NEVERICI: Kažu pop uzeo 50.000 s ikone u crkvi, kad su mu žitelji tražili da vrati ŠOKIRAO ODGOVOROM

Na dan Svete Trojice u porti istoimene crkve u Surlici koja se nalazi u Opštini Trgovište, na samoj granici sa Severnom Makedonijom, okupilo se i staro i mlado da proslavi seosku slavu, ali i početak obnove ove pravoslavne svetinje koja je izgrađena na ruševinama nekadašnjeg manastira.

Sa novcem koji je opština izdvojila, ali i novčanim sredstvima koji su donirali mnogi humani ljudi iz zemlje i inostranstva, meštani Surlice koji su dobrovoljno učestvovali u započetoj adaptaciji crkve uspeli su da u potpunosti zamene krov na crkvi, postave novi krst, ali i da urade mnogo sitnih radova oko nje, piše Jugmedia.

Sve što je na crkvi urađeno, ali i šta sve drugo treba uraditi toga dana imali su priliku da vide svi koji su tamo boravili. Otuda su se svi oni potrudili da na ikoni Svete Trojice u crkvi ostave poveći novčani prilog kako bi omogućili predstavnicima Crkvenog odbora da nastave radove na adaptaciji unutrašnjeg dela crkve.

Kako je ko ostavio novčani prilog odmah je odlazio pod trem gde su Surličani za sve goste pripremili slavski ručak. I dok se podvarak lagano krčkao u kazanu ispred crkve, goste, među kojima se nalazio i seoski popa, uveseljavao je jedan od najboljih tamošnjih orkestara. U veselju pogotovo su uživali meštani Surlice koji su bili ubeđeni da će sa prikupljenim novcem na ovaj sveti dan moći da nastave započete radove. Osmesi na njihovim licima su, međutim, nestali kada je do njih doprla vest da je seoski popa pokupio sav novac sa ikone i odneo kući. Upućeni kažu da je on odneo oko 50.000 dinara, a da je crkvi ostavio iznos od nekih 3.000 dinara i to sve u apoenima od deset i dvadeset dinara.

Preneraženi ljudi, ogorčeni postupkom popa, odmah su potražili pomoć od predsednice opštine koja ga je telefonom pozvala sa namerom da joj objasni svoj postupak. Nažalost, nijedan njen poziv nije urodio plodom jer popa nije odgovorio ni na jedan.

To je još više razgnevilo ljude koji su od samog početka učestovali u obnovi crkve, a koji su već na Duhovski ponedeljak potražili ovog popu u drugom selu gde je obavljao svoju dužnost sa ciljem da mu kažu da vrati pare koje je odneo sa ikone jer ne pripadaju njemu, već crkvi.

Na sve njihove dodatne opaske da je velika sramota ono što je uradio, pop je odgovorio da sav novac koji ljudi ostave na ikoni u crkvi pripada njemu i da je on samo uzeo svoje.

