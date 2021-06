U SRCU ŠUMADIJE LEKOVITA VODA: Nije je lako naći mesto posvećeno Svetoj Petki, ali tu se čuda dešavaju (FOTO)

Ako se zaputite od Topole ka Rudniku, vrlo lako se može desiti da uopšte ne primetite jednu drvenu tablu, a upravo ona jedini je putokaz do izvora sa lekovitom vodom, koji je sakriven duboko u šumi. Ovo mesto posvećeno je velikoj svetiteljki Svetoj Petki, a verovanje u njegovu čudotvornu moć počelo je da se širi od onog trenutka kada se jedan drvoseča povredio u obližnjoj šumi, nakon čega je on rane oprao vodom sa izvora, a one su iako izrazito duboke preko noći zarasle.

foto: RINA

„Brojni su putnici namernici koji upravo ovde dolaze po vodu, umivaju se i mole. Davne 1935. godine izvor je obeležen kamenom pločom i od tada je jedno od najposećenijih mesta u ovom selu. Takođe jedan komšija doveo je dete koje je imalo kožno oboljenje, umivao ga i sve se povuklo kao rukom odneseno “, kaže za RINU, meštanin Zoran Kostić.

foto: RINA

Poznato je da je Sveta Petka zaštitnica žena, a prema pričama ljudi iz ovog kraja upravo je jedna poznata srpska glumica dolazila u selo Vinča, tu se molila, kupala vodom sa izvora i izlečila se. Meštani nisu mogli da dozvle da ovo mesto propada, pa su se okupili i izvor sopstevnim snagama uredili. Veruju da ako je voda pomogla njihovim komšijama, da može i drugima.

foto: RINA

„Potrebno je još dosta toga da se uradi, ali najvažnije je da se obezbedi put. Do izvora se dolazi krivudavom stazom kroz šumu, dugačkom oko kilometar. Može se samo peške, pa se vrlo lako može desiti da se posetioci okliznu i padnu. Najviše ljudi dolazi krajem oktobra kad se proslavlja praznik velike svetiteljke“, rekao je Zoran.

foto: RINA

Pored ovog izvora, na putu Topola – Kragujevac, na potezu Svetinja, takođe se nalazi izvor vode koji je posvećen ovoj svetiteljki. Sveštenik Dejan Petrović iz Desimirovca pripoveda da je veliki broj bračnih parova dolazio na izvor.

foto: RINA

„Mnogi bračni parovi dolazili su na ovo mesto u potrazi za Božjim blagoslovom, jer godinama nisu mogli da se ostvare kao roditelji, posle čitanja molitve na izvoru i korišćenja ove svete vode, Bog ih je darivao detetom. Od 11 mladih parova koji su dolazili na izvor čak njih sedam je dobilo dete naredne godine, uz veru u Boga, molitvu, i lekovitu vodu. Devojčica iz okoline Aranđelovca nije govorila od rođenja, posle upotrebe ove vode progovorila je“, tvrdi sveštenik Dejan Petrović.

foto: RINA

On naglašava da je voda lekovita i da može da pomogne jedino kada je vera jaka i kada se moli. Jer, ko u čuda veruje taj čuda i stvara.

foto: RINA

Kurir.rs/RINA