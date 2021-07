PORAST MALIGNIH OBOLJENJA U VRANJU: Prednjače tumori dojke, želuca, kože, ginekološki i tumori prostate

U Službi patologije ZC Vranje povećan je broj endoskopskih biopsija tumora dojke, tumora kože, ginekoloških tumora i tumora prostate, izjavila je načelnica dr Milja Mitrović.

Ona napominje da se osim zdravstvenih usluga za građane Vranja i Pčinjskog okruga, u ovoj službi rade i analize materijala iz zdravstvenih ustanova sa teritorije Kosovskog- Pomoravlja.

"Osim zdravstvenih usluga koje radimo za građane Vranja i Pčinjskog okruga, kod nas se rade analize materijala koje nam dolaze iz zdravstvenih ustanova sa teritorije Kosovskog-Pomoravlja iz Raniluga, Pasjana, Šilova iz Gračanice", naglašava dr Mitrović.

U Službi patologije Zdravstvenog centra Vranje radi se prijem, obrada i patohistološka analiza biopsijskih i operativnih materijala, citološke analize i kliničko patološke obdukcije.

"Obrada biopsijskih i operativnih materijala vrši se ručnom metodom. Obrada tkivnih materijala od momenta kada patolog uradi uzorkovanje do izrade gotovih preparata za analizu je 4 dana. Period čekanja na patohistološki nalaz, u zavisnosti od toga da li se radi o biopsijskom ili operativnom materijalu je u proseku od 5 do 10 dana. Kada je u pitanju kliničko patološka obdukcija izveštaj se čeka oko mesec dana i za citološke analize je od 2 do 5 dana. S obzirom na to da se poslednjih godina beleži značajan porast malignih oboljenja, rezultat toga je i jasna evidencija na patologiji gde se između ostali, beleži i povećan broj endoskopskih biopsija - biopsija želuca i creva, biopsija tumora dojke, tumora kože, ginekoloških tumora i tumora prostate", rekla je dr Milja Mitrović. Ona je naglasila da je od početka ove godine.

O tome najbolje svedoče uporedni podaci evidencije o pruženim zdravstvenim uslugama od početka ove, i prethodne godine.

"U periodu od 1. januara do 15. jula 2021. godine u Službi patologije, Zdravstvenog centra Vranje, pruženo je 90 zdravstvenih usluga endoskopskih biopsija dok je u celoj 2020. godini urađeno 213 usluga enodskopskih biopsija, a taj broj za celu 2015. godinu iznosio je 150", navodi dr Mitrović.

Presek svih zdravstvenih usluga koje su od početka godine do sredine jula urađene u ovoj službi, iznosi 6.035 i ove zdravstvene usluge obuhvataju izradu i patohistološki pregled tkivnih uzoraka, citoloških analiza je bilo 125 i urađena je jedna kliničko patološka obdukcija fetusa.

U 2020. godini je pripremljeno i patohistološki pregledano 10.625 tkivnih uzoraka, urađene su 102 citološke analize i 3 kliničko patološke obdukcije (fetusa i neonatusa).

"U proseku, godišnje se u Službi patologije uradi i analizira oko 17 hiljada tkivnih preseka. Treba istaći da se kod nas radi osnovno hemotoksilin-eozin bojenje i za imunohistohemijske analize parafinski tkivni blokovi i pločice upućuju se u našu referentnu ustanovu, Centar za patologiju, Univerzitetsko kliničkog centra Niš", naglasila je načelnica Službe za patologiju, dr Milja Mitrović.

Dr Mitrović ukazuje da je pored porasta broja obolelih od malignih bolesti, nažalost, u poslednje vreme među pacijentima sve više mlađih osoba.

Na Patologii Zdravstvenog centra Vranje rade tri lekara specijalista patološke anatomije, dr Milja Mitrović, dr Marija Trajković i najmlađa među njima, odnedavno, dr Gabrijela Stojanović, 4 tehničara i pomoćnik obducenta.

