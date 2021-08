LOZNICA OBELEŽAVA DAN MLADIH: Proslavili biciklističkom vožnjom

LOZNICA - Obeležavanje ovogodišnjeg 12. avgusta Međunarodnog dana mladih Loznica je počela u Lešnici, predstavljanjem osnova kik boksa, samoodbrane i vežbama fitnesa, a nastavila danas brojnim programima.

foto: Bojan Lučić

U deset časova je četrdesetak uglavnom mladih biciklista krenulo na božnju do šest kilometara udaljenog Tršića. Svi učesnici dobili su fluorescentne prsluke, a na cilju ih je čekalo osveženje.

foto: Bojan Lučić

- Vožnja je protekla u najboljem redu, okupili smo mlade bickliste koji su uprkos vrućini bez poteškoća stigli do Vukovog Tršića. U skladu sa sloganom ’’Kroz život zdravo“ učesnicima biciklijade smo na cilju omogućili da okuse sveže ceđene sokove kao i zdrave grickalice. To im je ne samo veoma prijalo već su videli da se nezdrava ishrana može zameniti veoma ukusnim zdravim namirnicama.

Danas se završava dvodnevni turnir u malom fudbalu, ’’Neli futsal“ na terenu lozničke Gimnazije, organizovan u cilju promocije sportske rekreacije mladih. Imamo pedesetak ekipa, a on ima i humanitarni karakter pošto će sav novac prikupljen prodajom osvežavajućih pića biti dat nekoj od ugroženih porodica na teritoriji našeg grada – kazao je posle dolaska u Tršić Bojan Lučić, koordinator Omladinskog centra.

foto: Bojan Lučić

Obeležavanja Dana mladih završava se večeras na šetalištu gde će publika od 21 čas moći da pogleda film ’’So zemlje’’ (The Salt of the Earth, 2014), reditelja i fotografa Sebastijaoa Salgada koji je poslednjih 40 godina putovao po kontinentima, stopama kojima se menjala istorija čovečanstva. Loznička Kancelarija za mlade organizovala je sve aktivnosti u saradnji sa lokalnom samoupravom, Turističkom organizacijom Loznice i udruženjima građana ’’Ćuvarkuća’’ i ’’Reč i delo“.

Kurir.rs/T.Ilić