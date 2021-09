JAGMA NA ZLATARU! RASPRODATI SKORO SVI PLACEVI I KUĆE Nekada je ar bio 1.000, a sad ga nema ispod 5.000! Kreće se i do 10.000 evra

potpuno završen i put koji vodi do centra

NOVA VAROŠ - Nakon duže od dvadeset godina čekanja Novovarošani su dobili svoj, kako ga nazivaju - auto-put. Deonica od raskrsnice na Branoševcu do centra planine Zlatar je potpuno završena, a ovaj put će biti od velike koristi meštanima, ali i turistima kojih je poslednjih godina u ovom delu Srbije sve više.

foto: RINA

„Deonica je duga jedan kilometar, ali je od izuzetnog značaja. To je put u srce našeg turističkog centra i sada će svim turistima biti mnogo lakše da stignu do destinacije. Ono što je najvažnije jeste da će biti mnogo bezbednije za sve pešake i vozače. Put je moderan, širine od šest do osam metara, a izgrađene su i pešačke staze kao i postavljena zaštitna ograda.

foto: RINA

U ovaj put nije ništa ulagano preko 30 godina, a rekonstrukcija je bila neophodna na svakih 10, zato je bio i potpuno uništen“, izjavio je za RINU predsednik opštine Nova Varoš, Radosav Vasiljević.

foto: RINA

Brojni investitori već su izrazili svoje interesovanje za ulaganje na planinu Zlatar, tako da u odnosu na period od pre deset godina slobodnih placeva skoro i da nema.

„Velika je potražnja, a cene su višestruko skočile. Nekada je ar zemljišta na Zlataru koštao oko 1.000 evra, a sada se ne može naći ispod 5.000 evra i kreće se do 10.000.

foto: RINA

Kuće su se nekad prodavale za 20.000 evra, a sada je njihova cena oko 35.000 evra. Naša planina i prirodne lepote kojima obiluje ovaj kraj visoko su pozicionirane na turističkoj mapi Srbije, što potvrđuje i sve veći registrovan broj noćenja u privatnom i hotelskom smeštaju. Dobra putna infrastruktira je jedan od osnovnih preduslova za razvoj turizma na Zlataru i zato je završetak ove deonice od velikog značaja“, rekao je Vasiljević.

foto: RINA

Vrednost radova je milion evra, sredstva je obezbedila država Srbija preko JP „Putevi Srbije”, radove na ovoj veoma zahtevnoj saobraćajnici izvode „Putevi Užice”.

foto: RINA

Kurir.rs/RINA