MALI RELJA IDE NA OPERACIJU U BEČ: Lozničani sakupili pomoć za dečaka kome je ruka ostala paralizovana

LOZNICA - Dvoipogodišnji Relja Nikolić iz Loznice putuje u Beč gde će na klinici za periferne nerve biti operisan 28. septembra pošto su njegovi Lozničani uspeli da sakupe potrebnih 18.000 evra, koliko košta zahvat. To je danas potvrdila dečakova majka Lela Nikolić, presrećna što će on uspeti da ode na zavat izmeštanja mišića i tetiva u ramenu kako bi imao kompletan pokret ruke i kako u daljem razvoju ne bi došlo do deformiteta.

Porodica je uspela juče da uplati novac klinici, dan pre krajnjeg roka 17. septembra, pa će Relja, kako kaže Lela u subotu, 25. putovati za Austriju, a tri dana kasnije sledi operacija.

- Zahvaljujući dobrim ljudima smo uspeli vrlo brzo da sakupimo neophodan novac i hvala svima koji su u tome učestvovali. Lozničani su se ponovo pokazali. Kada god nekom detetu treba pomoć u tim situacijama svi smo nekako ujedinjeni i baš tada se vidi koliko naši ljudi imaju srca i koliko su spremni da pomognu. Javljalo nam se mnogo ljudi, bio je humanitarni bazar, humanitarne svirke, koncert u Vukovom domu kulture, za Relju je trčao i Kikanović, dosta se ljudi odazvalo i svima smo bezgranično zahvalni – kaže Lela koja se nada da će u Beču sve biti kako treba.

Pošto je stiglo nešto više novca nego što je potrebno za Reljinu operaciju njegovi roditelji rešili su da i oni pomognu nekome.

- Čim smo videli da ima više novca, oko 63.700 dinara, rešili smo da ga uplatimo za lečenje nekog deteta i mislimo da je to sada najpotrebnije maloj Vanji Malović, koja boluje od spinalne mišićne atrofije (SMA 1). Najbolje bi bilo da su sva deca zdrava i da nam nisu potrebne takve akcije. Želim da sva deca budu dobro, da moj Relja pobedi, da mala Vanja ozdravi i svi oni koji se bore sa nekim zdravstvenim problemom da budu zdravi – kazala je Reljina majka.

Podsetimo, dečaku je, kako je objasnila njegova majka, prilikom porođaja povređena leva ruka koja je ostala paralizovana, a kako bi bilo omogućeno njeno osposobljavanje već je imao jednu operaciju. Posle tog zahvata, koji se radi do šestog meseca od rođenja, Relja je učinio prve pokrete, ali nije bilo očekivanih rezultata. Prema oceni tima neurohirurga neophodan je novi zahvat na koji Relja uskoro putuje zahvaljujući velikom srcu njegovih sugrađana.

(Kurir.rs/T.Ilić)