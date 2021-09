DEBELI I PRELEPI: Oni prave problem meštanima, tamane sve pred sobom! U kuršumlijskom selu OTKRIVENA velika ISTINA

Meštani sela Žuč kod Kuršumlije već dve godine muče muku.

Naime, njima neko uporno krade voće sa plantaža. A toliko je vešt da ga je gotovo nemoguće zateći na delu.

Ekipa Kurira uputila se u selo da reši ovu misteriju. Osumnjičeni je jazavac.

KO TO TAMO JAGODE JEDE?

Jazavac je retka životinja, tvrde lovci. Teško se mogu videti , jer su noćne životinje. Retko ko zna i kako jazavac izgleda, a skoro i da ih nema u zoo vrtovima.

foto: Kurir televizija

"Ove godine smo imali velike štete na jagodinskom voću, zato što preko dana što sazri, u toku noći nestane. Ne znamo šta može da bude, ovde ima svašta. Par puta sam vraćao radnike, jer nema šta da se ubere.", ispričao je Miroslav Ilić iz sela Žuč.

foto: Kurir Televizija

"Jutros kada sam krenula da berem jagode, videla sam da ih je neko već pre mene ubrao gomilu. Ajde što ih je pojeo, nego i počupao. Bude mi žao, prijatelj me je pozvao da beremo jagode, a neko ih je ubrao pre mene. On me sigurno nije slagao.", objasnila je svoju stranu priče Julka Kuzmanović Cvetković.

foto: Kurir Televizija

Ekipa Kurira je odlučila da sa meštanima napravi sačekušu.

foto: Kurir televizija

I taman kada su već skoro svi izgubili nadu, nešto je počelo da suška. Nogu pred nogu, išao je ceo klan jazavaca, kao vojska. Prvi je verovatno bio vođa, on je za sebe izabrao red jagoda. Nakon njega, još oko 15 jazavaca se stvorilo na plantaži.

foto: Kurir televizija

Lopovi su uhvaćeni na delu, a meštani su se napokon uverili da jazavci jedu i jagode, kao i to da mogu 10 ari da opustoše.

"Prelepi su, rado bih čuvala jazavca. Ovo ne može svuda da se vidi", rekla je Julka. Ali, divljoj životinji je mesto u divljini.

Ostaje samo pitanje da li jazavcima jagode dođu kao desert ili glavno jelo?

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.