U selu Igrište kod Kuršumlije podignut je spomenik Gvozdenom puku. Čitav kompleks spomen parka popločan je kaldrmskim kamenim kockama. Ništa ne bi bilo čudno da nisu složene u ravni jedna sa drugom, i da ih nije složila jedna žena Nada Jevremović.

Ona ih već dva meseca ručno slaže i uređuje spomen park. Da se ne zaboravi srpska istorija.

foto: Kurir Televizija

"Pre bilo čega što počnem da radim, ja se obratim našoj zastavi. podignem je, i time stavim do znanja da je moj radni dan počeo. Plato, i oko njega, sve je to moj rad, moja inicijativa, ja sam se toga prihvatila, da ostane nešto iza jedne žene. ", rekla je Jemremovićeva.

Nada kaže da nije znala kako bi sve trebalo da izgleda, ali je gledala na internetu i rekla sebi da ona to može bolje da uradi. A za ono što je počela da radi, za sada je doterano četiri šlepera.

foto: Kurir Televizija

Svoj način rada, Nada objašnjava koncentracijom i kreativnošću.

"Doterano je četiri šlepera. Slaganje kocki zahteva određenu preciznost. Kada se kocka prinese, treba peska. Pesak bacam u prostor gde će doći kocke. Prvo postavim prvu i zadnju kocku. Postoji orjentir do koje visine moraju da siđu kocke. Svaku kucam. Između svake kocke zabadam prst, da bi što više materija sišlo", objasnila je Nada.

foto: Kurir Televizija

Nada je do sada složila preko 40.000 kocki , a sve to što besplatno i za svoju dušu radi, kako tvrdi, koštalo bi blizu 4.000 evra. Dnevno stigne da uredi četiri kvadrata, pod uslovom da joj to dovoljavaju vremenski uslovi.

01:24 I U SELU IMA KALDRME: Nada složila više od 40.000 kocki oko spomenika Gvozdenom puku, ali tek je počela!

Na nadmorskoj visini višoj od 1.000 metara gde su okolo samo planine, Nada svoju kreativnost ostavlja budućim pokolenjima, i srpsku istoriju čuva od zaborava.

foto: Kurir Televizija

"Završavanjam i pounjavam staze i platoa, ja ću biti ispunjena do kraja. Moj doprinos i prilog selu i građanima će biti ispunjen. Nadam se da će uživati neki koji budu dolazili", istakla je Nada.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.