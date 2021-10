PLEH TEK ŠTO IZAĐE IZ RERNE A VEĆ RASPRODAT: U jednoj pekari u Novom Pazaru dnevno se proda 10.000 komada Jasminovog specijaliteta

Sastojci za jufku krajnje su jednostavni. Da bi se umesila jufka za pitu potrebna je voda, so, brašno i to je to, od davnina je to jedan te isti recept

NOVI PAZAR - Ukoliko krenete na putovanje po Srbiji već po dobrom starom običaju na pečenje svraćate u Čačak, na komplet lepinju u Užice a ako ste ljubitelj mantija i pita onda je na vašoj mapi nezaobilazan Novi Pazar.

One su zbog svoje stare i autentične recepture pre devet godina uvrštene u listu nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije. Tajna dobrih pita i mantija je, kažu upravo u Novom Pazaru, posebnom receptu, veštim rukama i kvalitetu namirnica od kojih se prave.

„Pite i mantije su nezaobilazna jela na soframa u ovom delu Srbije a sastojci za jufku (koru) su krajnje jednostavni. Da bi se umesila jufka za pitu potrebna je voda, so, brašno i to je to, od davnina je to jedan te isti recept”, kaže za RINU Murafka Gudžević koja je veštinu razvlačenja testa naučila još kao devojčica.

Vešte ruke novopazarskih žena za tren oka razviju jufku debljine lista papira, ali za ovako nešto potrebna je veština, ali i iskustvo.

„Tajna je u veštim rukama, umeće se prenosi sa kolena na koleno, ali važna je i ljubav prema onome što se radi,” kaže Jasmin Dervišnurović u čijoj se pekari više i ne broji koliko se stotina plehova sa pitama dnevno ispeče i proda.

Pita ima raznih, prave se od krompira, sira, tikve, ali najtraženije su od spanaća, a za sve važi da namirnice moraju biti sveže i kvalitene.

„Taj imperativ nasledio sam od svog oca koji se takođe bavio ovim poslom i koji mi i danas pomaže, dok je on živ njegova će biti poslednja. On je i danas zadužen za nabavku, na pijacu kupuje najkvalitetniji spanać, ima proizvođače koji samo za njega, sade i beru. Takođe, kupuju se i najkvalitetnija jaja i brašno i kad sve to zajedno skupiš i ispečeš u bakarnom plehu dobiješ kvalitetan proizvod i najbolju pitu na svetu”, ističe Dervišnurović.

U njegovoj pekari dnevno se proizvede više od 10.000 mantija, a pite više niko i ne broji. U proizvodnji ovih specijaliteta radi 26 veštih žena kojima treba manje od pet minuta da jufku za pitu razviju, nafiluju i stave u pleh.

„Ne mogu da stignem da izbrojim, ali znam da od kada se pleh izvadi iz pećnice i spusti u prodaju najviše pet minuta prođe i već je prodato”, priča ovaj mladi čovek koji ističe da nikada u životu nije poželeo da radi nešto drugo.

Jasminove pite i mantije služe se po ambasadama, diplomatskim koktelima, u najekskluzivnijim restoranima i hotelima, a u njihov kvalitet uverio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. U njegovim specijalitetima uživaju svi od najmlađih do najstarijih, a njegovo gostoprimstvo pročulo se nadaleko, jer je uvek raspoložen i za šalu, ali i za razgovor, a o svom humanitarnom radu ne želi da govori, jer kako kaže sve što je uradio bilo je od srca.

