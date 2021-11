PREDSEDNIK VUČIĆ NAJAVIO NOVA ULAGANJA U ŠABAC

Predsednik Republike Srbije i vrhovni komandant Vojske Srbije, Aleksandar Vučić posetio je danas Vojni kompleks ,,Mačvanski partizanski odred” na prostoru Starog grada kod Šabačke tvrđave, gde se tokom prikaza mogao upoznati sa stepenom obučenosti jedinica Rečne flotile. Pored prikaza obučenosti, obišao je i taktičko-tehnički zbor sredstava naoružanja i vojne opreme Kopnene vojske. Vežbi je prisustvovao i ministar odbrane Nebojša Stefanović, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, komandant Kopnene vojske general-potpukovnik Miroslav Simović i gradonačelnik Šapca dr Aleksandar Pajić.

foto: TV Pink Printscreen

Predsednik Vučić istakao je da će država pomoći Šapcu da izađe iz dugova u koje je upao tokom vlasti Demokratske stranke i Nebojše Zelenovića.

,,Dug grada i javnih preduzeća u Šapcu je preko jedne milijarde. Izvinjavam se građanima Šapca zbog toga. Kao država, pomoći ćemo Šapcu da vrati taj dug. Taj dug nisu napravili ovi ljudi ovde, već je napravio gospodin Zelenović. Neću da vam pričam koliko koštaju večere za ljude iz pojedinih emisija koje se emituju na nekim televizijama, šta piju po kojim kafanama, i koliko rakija mogu da popiju o državnom trošku. Nisam srećan kada trošite novac građana Šapca da biste tolike rakije popili”, rekao je predsednik Vučić i dodao da je zadatak trenutne gradske vlasti da popravi situaciju u Šapcu.

,,Na nadležnim organima je da reaguju ako je neko iz prethodne vlasti počinio krivično delo i da to gone po službenoj dužnosti. Situacija je prilično teška i ako pogledate sa susednom Loznicom, putna infrastruktura je znatno lošija. Tek sada se kreće sa ozbiljnijim radovima u putnoj infrastrukturi u Šapcu. Od presudnog značaja je autoput Ruma – Šabac koji će Šabac povezati sa Beogradom, kasnije preko Fruškogorskog koridora i sa Novim Sadom, zatim nov most preko Save i brza saobraćajnica od Šapca do Loznice”, kazao je Vučić i dodao da Šabac čeka dosta novih investicija.

,,Šabac će dobiti novu sportsku halu u vrednosti od 5 miliona evra, a u rekonstrukciju šabačke bolnice biće uloženo 40 miliona evra. Verujem da će radovi na rekonstrukciji krenuti u junu naredne godine”, rekao je predsednik Vučić i dodao da je Šabac u programu za proširenje kanalizacione mreže.