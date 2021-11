JE LI VAM STIGLA OVA KOVERTA U SANDUČE? Nišlijki došla opomena za 10 DINARA duga, a evo i poruke iz niškog vodovoda! Šta vi kažete

NIŠ - JKP „Naisus“ iz Niša počeo je da šalje dužnicima opomene pred utuženje, a na listi onih koji bi se mogli sresti oči u oči sa izvršiteljima ukoliko ne izmire obaveze našle su se i Nišlije koji Vodovodu duguju svega - 10 dinara!

Jedna korisnica “tvitera” podelila je na toj društvenoj mreži opomenu pred utuženje kojom je “Naisus” podseća da u roku od osam dana izmiri dug prema ovom javno komunalnom preduzeću od 10,06 dinara za vodovod i kanalizaciju ili će u suprotnom biti “prinuđeni da potraživanje naplate pokretanjem izvršnog postupka koji će nužno pruzrokovati znatno uvećane troškove” na teret korisnika, piše Blic.

- Ovo me sačekalo u poštanskom sandučetu. Da pričam ljudi bi rekli da lažem, ovako, izvolite pogledati, navela je ona.

Vest je kod jednih izazvala čuđenje, a kod drugih podsmeh, pa dok su se jedni pitali kako se Vodovodu isplati da za tako mali iznos štampa obaveštenja i šalje ih poštom u kovertama, drugi su predlagali da im “za inat” uplati 10,07 dinara a onda da ih tuži jer nije dobila kusur.

U JKP “Naisus” koje je krajem oktobra obavestilo korisnike da počinje sa naplatom starih potraživanja, kratko su obrazložili ovaj svoj potez.

Gde i kako platiti dug

Korisnici usluga mogu izvršiti plaćanje starih dugovanja na blagajni JKP „Naissus“ Niš, u ulici Knjeginje Ljubice 1/I u Nišu, radnim danima od 7 do 15 časova kao i na blagajni JKP „Objedinjena naplata“ Niš u ulici Nade Tomić br. 7 u Nišu, radnim danima od 7 do 19 časova i subotom 7 do 14 časova. Vodovod saopštava da se više informacija o novim uslovima otplate starog dugovanja kao i zakazivanja dolaska radi potpisivanja ugovora, korisnici mogu dobiti pozivanjem telefona 018/502-758; 018/502-749; 018/502-769; 018/502-748.