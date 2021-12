OVAKVA KOCKA SIRA IZ MAČVE KOŠTA PRAVO BOGATSTVO! Za zalogaj treba izdvojiti maltene 50 evra, a momentalno ČINI ČUDA u organizmu

Magareće mleko su stari narodi visoko cenili. Grci su ga smatrali odličnim lekom, a Rimljani luksuznim pićem. Hipokrat ga je preporučivao za mnoge bolesti i to naročito trovanja i rane.

Za televiziju Kurir o magarećem mleku i magarećim proizvodima govorio je aktivista pokreta Gorana iz Zasavice Jovan Vukadinović, a posebno je naglasio lekovita svojstva magarećih proizvoda.

- Stari Rimljani i Grci su magareće mleko koristili prvenstveno za kožne bolesti. Nije se bez razloga Kleopatra kupala u magarećem mleku da bi imala mekoću i očuvanost kože. Magareće mleko je, takođe, dobro za sve respiratorne probleme - oblašnjava Jovan Vukadinović.

Magareće mleko je najzdravije kad se konzumira u svežem stanju jer kad ga prokuvamo - u velikoj meri izgubi svoja karakteristična lekovita svojstva.

- U našem, srpskom narodu, magareće mleko je poznato kao lek za magareći kašalj, to je onaj dug i mučan kašalj. Najbolji je lek za to. Koristi se i za poboljšanje imuniteta. Magareće mleko ima 60 puta više C vitamina nego kravlje mleko. Posebno je dobro za sportiste posle dugih treninga i umora. Ovo mleko najsličnije je majčinom mleku. Ono ima od 0,5 do 1 odsto mlečne kasti i to je jedino mleko koje se ditrektno može dati kao zamena za majčino mleko, jer je kravlje mleko mleko za bebu (tele) od 25 kilograma - kaže Jovan i dodaje da je farma u Zasavici druga najveća u Evropi posle farme Monte Baduko iz Italije.

Jovak kaže i da smo mi ovu vrstu magaraca sačuvali od izumiranja i da ih je u Srbiji više od 1.000 jedinki.

Magareće mleko ima i revitalizujuće dejstvo na ceo organizam. Veoma je efikasno protiv problema kože, za jačanje imuno sistema, za oporavak i protiv hroničnog umora.

Za razliku od većine drugih, magareće mleko ne sadrži štetne bakterije koje bi mogle da naškode zdravlju novorođenčeta. Zbog toga ga piju bebe od dva i po meseca, pa sve do ljudi od 85 i više godina.

Mleko takođe sadrži imunoglobulin, protein koji ojačava imuni sistem, a čini ga savršenim pićem za prevenciju borbe protiv virusnih i bakterioloških agresora. Preporučuje se pacijentima pod hemoterapijom, kod plućnih bolesti, astme, bronhitisa i suvog kašlja.

