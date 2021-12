SNEG PRAVI PROBLEME U GORNJEM JADRU: U selima pola metra snežnog pokrivača, meštani sami krče puteve, mnoga sela bez struje

LOZNICA – Dok se u gradu kolovozi crne, a sneg polako nestaje u selima gornjeg Jadra je drugačija situacija. Prema informacijama iz tog kraja u selima oko Draginca je napadalo oko pola metra snega, grtača nije prolazila uopšte, tvrde meštani, a i terenskim džipom ljudi teško mogu da se probiju pa negde koriste traktore da koliko-toliko raskrče puteve.

foto: T.Ilić

Zbog takve situacije iz tih sela ljudi nisu jutros mogli do Loznice na posao, a ni deca do draginačke osnovne škole. Usled prekida mreže na 110 kilovoltnom dalekovodu, zbog težine snega i padanja stabala bez struje su juče ostali u gotovo svim selima gornjeg Jadra, Jarebica, Velikog Sela, Gornjih i Donjih Nedeljica, Stupnice, Cikota, Ribarice, Brezjaka, a nisu je imali ni meštani Dobrića, Jadranske Lešnice, Joševe, Miline, Trbosilja, Čokešine, Tekeriša, dela Korenite, Zajače, dela Krajišnika, Voćnjaka, Tršića, Gornje Koviljače i Paskovaca. U večernjim satima struja je stigla u Draginac, Cikote, Brezjak, Čokešinu, Trbušnicu, Jadransku Lešnicu, Joševu i Gornju Koviljaču. Prema informaciji iz lozničke ‘’Elektrodistribucije’’ sve raspoložive ekipe su na terenu, otklanjaju kvarove i očekuje se da do kraja dana bude stabilizovana isporuka struje do svih potrošača.

foto: T.Ilić

Red vožnje se poštuje uz izvesna kašnjenja i autobusi stižu gde god su putevi očišćeni, rekli su na lozničkoj Autobuskoj stanici dok u saobraćajnoj policiji kažu da su prema njihovim saznanjima svi putni pravci u lozničkom kraju prohodni. Sinoć se oglasio gradski Štab za vanredne situacije koji je saopštio da su glavni problemi nastali na elektro i putnoj mreži i da se radi neprekidno na terenu. Prema podacima iz JP ‘’Loznica razvoj“ od početka snežnih padavina očišćeno je više od 250 kilometara putne mreže, a svi putevi posipaju se industrijskom solju i kamenim agregatom dok su i ekipe KJP ‘’Naš dom’’, nadležnog za čišćenje javnih površina, pešačkih staza, trotoara i mostova neprestano na terenu.

Za danas je najavljeno novo zasedanje Štaba. Inače, u Loznici je jutros, prema podacima RHMZ, u 7 sati bio jedan stepen iznad nule, a visina snežnog pokrivača dvanaest santimetara.

(Kurir.rs/T.Ilić)