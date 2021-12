NEKOME LEPI, NEKOME SMEŠNI I ČUDNI! Novogodišnji ukrasi podelili Vranjance: Vredi li ovo 3 MILIONA dinara? (ANKETA)

Vranjanci se pripremaju za doček Nove godine. Prvi put u gradskom parku postavljeni su novogodišnji ukrasi. Nova praznična dekoracija neke je obradovala, a neke iznenadila.

Danju su figure, noću svetle. Neke privlači osvetljenje, drugima se motivi i način izrade ne dopadaju. Anđeo sa trubom, princeza sa glavom lutke, leptiri u svakom slučaju privlače one koji bi da se fotografišu.

foto: Printscreen/RTS

"Ne liče baš na neka umetnička dela nešto, ali su lepa osvetljavaju park i prave dobru atmosferu", kaže jedan dečak iz Vranja. I drugom se sviđaju, mada kaže da mu je čudno kako su napravljeni.

Tri miliona dinara za ukrase izdvojilo je Javno preduzeće Urbanizam. Kažu da diskriminacije nije bilo, na tender je mogao da se javi bilo ko iz Srbije.

foto: Printscreen/RTS

"Ne, ja ne bih rekao da vrede toliko, to su tri miliona, to su velike pare. To za sirotinju da date bolje nego što ste ovo pravili", poruka je jednog meštanina Vranja.

"Ti ljudi kojima se ne sviđaju moraju malo da izađu iz Srbije, moraju malo da odu do Strazburga, da odu do Pariza da vide kako su tamo ukrasi. Ja lično nisam učestvovao u nabavci tih ukrasa, ali ljudi koji su to odradili su stvarno dobro uradili taj posao", smatra Dejan Stanojević, izvršni direktor IP Urbanizam u Vranju.

1 / 7 Foto: Printscreen/RTS

Okićeno je i gradsko šetalište prošlogodišnjim ukrasima, sredstava za kupovinu novih kažu nije bilo.

(Kurir.rs/RTS)

BONUS VIDEO:

14:01 300 čuda VRANJANSKI NAGLASAK