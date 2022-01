PROKUPLJE IMA SVOG NARODNOG LEKARA: Leči i savetuje i u bolnici, ali i na ulici, u kafićima

Vladica Mišković (42) iz Prokuplja već nekoliko godina nosi nezvaničnu titulu narodnog lekara, jer pored redovnog posla koji kao lekar obavlja u Opštoj bolnici „Dr Aleksa Savić“ on bukvalno leči čitav grad.

Nema dana da ne prođe ulicom, a da ga ne zaustavljaju ljudi i pitaju za savete, pokazuju dijagnoze, a on strpljivo odgovara svima i uvek je tu da pomogne. Zato ga svi poznaju kao narodnog, ili gradskog lekara. U kafiću, na ulici, u prodavnici, Vladica deli zdravstvene savete građanima, upućuje ih kome da se obrate, objašnjava terapije... Njegov broj telefona svi znaju i često može da se vidi kako, dok pije kafu u centru Prokuplja, odgovara na pozive i poruke koje dobija od građana.

Naslednik

- Prokuplje je mali grad i svi se manje-više poznajemo, a doktora svi znaju. Ne znam čoveka kome nije pomogao. Ranije nas je sve lečio Cipi, a on je sada u penziji i bilo je vreme da ga neko zameni - uz smeh nam govori Vlastimir iz Prokuplja.

Kada se pomene Vladično ime, svi su raspoloženi da ga pohvale.

- Upoznala sam ga u urgentnom odeljenju kada mi je bilo loše. On je radio. Tako smirenog i temeljnog doktora nikada nisam susrela. Mogu s punim pravom da kažem da je on oličenje lekarske profesije - objašnjava Nadica.

foto: Privatna Arhiva

I Ljiljana tvrdi da ju je Vladica spasao.

- Znam ga odmalena. Taj čovek me je spasao u septembru kada sam imala jaku upalu pluća. Neverovatan je i uvek postavi tačnu dijagnozu. U mojoj porodici je on prvi kome se obraćamo. Ponekad me i sramota, ali znate, on svojim stavom pokazuje da nema potrebe da se stidimo da pitamo i da mu se obratimo.

Vladica Mišković je specijalizant interne medicine. Kako je deset godina radio po ugovoru i tek pre određenog vremena dobio rešenje za stalno, može da ispuni i svoj san da specijalizira. Trenutno je angažovan u kovid ambulanti i delimično u urgentnom odeljenju. Kada smo ga pitali šta misli o epitetu koji je poneo, skromno se nasmešio.

Nagrada i motiv

- Ne doživljavam svoj posao kao ordinaciju u kojoj odradim smenu. Mislim da je normalno da pomognem uvek kada mogu, savetom, usmerenjem, jer je zdravlje svima nama na prvom mestu. Drago mi je što ljudi imaju lepo mišljenje o meni i nadam se da sam im pomogao. To mi je najveća nagrada i motiv da nastavim i dalje da se usavršavam i radim - kaže Vladica, koji je mnogima poznat kao doktor Miško.

B. Roganović