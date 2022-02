VAPAJ MAJKE IZ ČURUGA! MILICA ODGAJA 11 DECE U MRAKU: Godinama preživljavaju bez struje i kupatila sa SAMO 18.000 MESEČNO?!

Milica Stanivuk iz Čuruga nadaleko je poznata kao Majka hrabrost, koja sa samo 18.000 dinara mesečno gaji čak jedanaestoro dece.

Bez struje i osnovnih uslova za život, Milica samostalno gaji šest dečaka i pet devojčica.

Kako kaže, struja joj je isključena pre jedanaest godina zbog duga, a za novo brojilo nemaju novca.

- Taj dug nije bio moguć da se plati tada, to je bio dug mog oca koji on nije mogao da plati. Mi smo dobili pravo na novo brojilo, koje je oko 160.000 i mi to sebi ne možemo da priuštimo - kaže Milica Stanivuk.

Majka jedanaestoro dece ne libi se da radi, ali problem predstavlja čuvanje dece.

- Svi smo sposobni da radimo, ali ja ne mogu da ih ostavim. Mogli bismo neke kiflice da mesimo, pravimo kolače... - kaže ova hrabra majka.

Milica ima pet ćerki i šest sinova, najstarije dete ima 21. godinu, a najmlađe samo 3 meseca. Starija deca čuvaju mlađe.

- Pomognem mami, čuvam braću i sestre i čitam im - kaže Aleksandra, jedna od ćerki.

Sva deca pomažu mami za koju kažu da je najbolja na svetu i da nema bolje od nje.

- Volim ih najviše na svetu, oni su moj život i centar sveta. Ako se za svakog odvoji bar 10 minuta i to je dovoljno da budu dobri i lepo vaspitani - kaže Milica Stanivuk.

Iako za Milicu nema nedaća pred kojom bi pokleknula, najveći izazov je grejati vodu. Ova mnogobrojna porodica, osim što nema struju, nema ni kupatilo, međutim, za ovu Majku hrabrost siromaštvo nije izgovor da joj deca budu neuredna.

Kako kaže, najviše im nedostaje struja i da ne budu gladni.

