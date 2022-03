GOJKOVIĆ: KRAJEM NOVEMBRA ULOŽENO DODATNIH 350 MILIONA DINARA ZA REKONSTRUKCIJU NARODNOG POZORIŠTA U SUBOTICI

Rekonstrukcija Narodnog pozorišta u Subotici, jedan je od najvećih investicija u oblasti kulture u našoj zemlji. Ukupna dosadašnja ulaganja tokom godina iznose preko 2. milijarde dinara, pa se postavlja pitanje kada će radovi biti završeni i kada će građani i ljubitelji pozorišta konačno moći da uživaju u predstavama i kulturnom sadržaju. Potpredsednica Vlade i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković, posetila je Suboticu i obišla radove na rekonstrukciji Narodnog pozorišta, gde se i lično uverila u potencijale ovog objekta.

“Insistirala sam da održimo ove nedelje radni sastanak posvećen ovom velikom projektu, završetku radova i izvesnosti kada bi to moglo da bude posle 15 godina ulaganja u Subotičko Narodno pozorište. Ovo više nije stvar lokala i jednog grada, to je stvar i Autonomne Pokrajine Vojvodine i postalo je projekat od nacionalnog značaja. Ukupna ulaganja za ovaj ne mali broj godina je preko 2. milijarde i svima nam je stalo da vidimo koliko je to sredstava neophodno u ovom trenutku još, da bi ušli u završne građevinske radove i nabavili potrebnu opremu”, objašnjava potpredsednica Vlade i ministarka kulture i informisanja, Maja Gojković.

foto: Promo

Republika Srbija je krajem novembra meseca uložila dodatna sredstva za rekonstrukciju Narodnog pozorišta, a završetak projekta stvoriće prostor za zapošljavanje novih glumaca i drugih scenskih radnika i umetnika.

foto: Promo

“Krajem novembra meseca Republika Srbija je uložila dodatnih 350.000.000 dinara, takođe i pokrajina i 10% sredstava ukupnih izdvaja i Grad Subotica. Ja sam optimista. Ovo divno izgleda, ja nikad nisam videla u poslednje vreme ovako značajno ulaganje u jedan infrastrukturni objekat. Mislim da će nakon završetka, Narodno pozorište biti najveće, najlepše i najmodernije sigurno u čitavom regionu ako ne i šire i zaista se radujem otvaranju. Biće tu dosta prostora za zapošljavanje novih i glumaca i drugih scenskih radnika i umetnika, tako da je i to jedan od izazova i velikih pitanja pred nama. Tu smo da razgovaramo o svemu, vrata su otvorena”, izjavila je potpredsednica Vlade i ministarka kulture i informisanja, Maja Gojković.

foto: Promo

