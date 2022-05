PRIČA O VINU I DEGUSTACIJA: 14 vinarija iz Srbije i regiona u lozničkom Muzeju Jadra

U sklopu ovogodišnje manifestacije "Muzeji za 10" posetioci Muzeja Jadra u Loznici juče su uživali u pričama o istorijatu vina, razgledanju ponude 14 vinarija iz Srbije i regiona, a imali su i priliku da nepca počaste ukusom izloženih vina. Program "Priča o vinu" održan je po četvrti put u muzejskim prostorijama zahvaljujući Gradu Loznici i lozničkom Centru za kulturu "Vuk Karadžić" kao organizatoru, a traje do ponoći.

foto: Kurir/T.I.

Goran Vilić, upravnik Muzeja Jadra, jedan od inicijatora izložbe, govorio je o istorijatu gajenja vinove loze i rekao da se nastojalo da ovde budu zastupljeni svi naši vinogradarski regioni.

- Danas je ovde 14 vinarija što je maksimalno za ovaj prostor, a sa nama su i neki od proizvođača hrane koja ide uz vino. Ovo je četvrti put da organizujemo ovu manifestaciju, prva je bila 2017. pa smo zbog kovida napravili dvogodišnju pauzu, a sada nastavljamo druženje uz vino. Po prvi put "Priču o vinu" organizujemo u Noći muzeja, a osim vina tu je i izložba koja govori o Loznici, našem gradu nazvanom po vinovoj lozi koja se u rimsko doba ovde gajila. To je spona koja vezuje Loznicu, vino i vinogradarstvo. Reč je o dokumentarnoj izložbi o Loznici i njenoj istoriji, a tu su i slike Drage Simića na kojima su motivi Loznice i poznatih Lozničana, Vuka Karadžića, Jovana Cvijića, Miće Popović, koja traje do početka juna – rekao je Vilić.

foto: Kurir/T.I.

"Priču o vinu" otvorila je Biljana Filipović, član Gradskog veća, a posetioci su osim u ukusu vina uživali i u nastupu lozničkog orkestra "Vožd" jer vino i muzika idu zajedno. Ljubiteljima vina ovoga puta su probali vina vinarija iz Iriga, Velike Hoče sa Kosova i Metohije, Knjaževca, Valjeva, Novog Slankamena, Manastira Koporin, Čoke, Sremskih Karlovaca, Levačkog vinogorja, Šida, dve iz Negotina, Vinarije "13.jul" iz Crne Gore, ali i sireve iz Čuruga, namaze sa tartufima iz Novoga Sada i starinske džemove iz Požege. Prema rečima Milana Radovića iz vinarije "Vinum" iz Sremskih Karlovaca, ovde je drugi put, a ovaj sajam je najbolji sajam u kategoriji malih sajmova vina u Srbiji.

- Najbolji je zato što je to istina. Ovde smo jako lepo dočekani, ugošćeni, sve vinarije koju su došle su odlične, pokrivaju celu Srbiju. Ko ovo organizuje zna šta radi. Vinarstvo u Srbiji je na uzlaznom nivou, a ovde ima dosta dobrih vina, od Subotice do Vranja – kazao je on.

foto: Kurir/T.I.

Izlagači su rekli da je vino "zdravo i treba ga piti i uživati u njemu", neki su podsetili na reči Šarl Bodlera, francuskog pesnika da "Čovek uvek treba da bude pijan. Ali od čega? Vina, od poezije, od vrlina, izbor je vaš. Ali, važno je biti pijan", a drugi na Geteove reči da "Vino može zagrejati dušu, ako se drži mere".

Ova manifestacija je, kažu organizatori, jedinstvena jer se održava u prostorijama muzeja, a veza Loznice sa vinom kao jednim od najdelotvornijih pića je, osim ljubavi prema ovom piću, i u njenom imenu. "Priča o vinu" počela je u 16 časova, a ulaz i degustacija su besplatni.

Kurir.rs/T.I.