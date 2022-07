DOLAZI PET HILJADA MOTORA! Veliki skup bajkera u Loznici, uživaće i rokeri jer gostuje YU grupa

LOZNICA – Epicentar bajkerskog druženja Srbije, pa i regiona, narednog vikenda biće Loznica kaže Miroslav Popović, sekretar lozničkog Moto-kluba ‘’Blek dragons“ koji je domaćin ljubiteljima motocikala na ‘’Motočašću 2022’’. Na poligonu između lozničke autobuske i železničke stanice biće uređen kamp za motocikliste, a na tom prostoru će uživati i ljubitelji rok muzike na dva velika koncerta.

- Skup počinje u petak od 12 časova, a istoga dana u 22 sata koncert legendarne ‘’YU grupe“, koja će posle sedam godina, kada je bila u Banji Koviljači, ponovo nastupiti u lozničkom kraju. Pre njih sviraće lokalni bend, a narednog dana u subotu na istom mestu i u isto vreme stiže Sead Lipovača sa ‘’Divljim jagodama’’ koji su pre nekoliko godina svirali na moto – skupu, takođe u Banji Koviljači. Očekujemo veliku posetu, najavljen je dolazak oko pet hiljada motora iz Srbije i čitavog regiona kao i da nam dođu mnogi naši sugrađani i gosti sa strane na skup koji će biti nezaboravan – kaže Popović.

foto: T.I.

"Blek dragons" je priredio brojne prateće sadržaje tokom trajanja moto - skupa, a glavni je veliki defile koji je predviđen za subotu od 18 časova. Popović kaže da će motociklisti provozati motore glavnim lozničkim ulicama, Bulevarom Dositeja Obradovića, centralnim delom grada, do crkve na Lagatoru, a onda nazad u centar Loznice, do mosta na Štiri. Tu će defile biti privremeno zaustavljen pa će nekih pola sata svoje akrobacije na motoru izvoditi stunt vozač Radisav Mihailov, nešto do sada neviđeno u ovim krajevima.

Iz Moto-kluba ‘’Blek dragons’’ poručuju da će kao i do sada biti dobri domaćini svima koji dođu i ističu da je za bajkere ulaz na koncerte besplatan, a 300 dinara za one koji dođu peške. Prošlogodišnje ‘’Motočašće’’ privuklo je oko dve hiljade bajkera, a obeležio ga je veliki koncert niške rok grupe ‘’Kerber’’. Ove godine granica je pomerena dolaskom ‘’Yu grupe’’ i ‘’Divljih jagoda’’, bendova koji su veoma traženi na ovakvim skupovima.

Kurir/T.Ilić